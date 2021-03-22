بالفيديو.. ”شاومي” تعلن عن إطلاق أحدث منتجاتها

أعلنت شركة الهواتف الصينية العملاقة شاومي رسميا، الاثنين، إطلاق أحدث منتجاتها لهذا العام في 29 آذار/مارس الجاري.

كما أعلنت الشركة أيضا عن حدث آخر عالمي لإطلاق منتج جديد لعام 2021، الذي سيقام في التاريخ ذاته، على أن يبث افتراضيا عبر الإنترنت في تمام الساعة 19:30 (بتوقيت غرينتش).

وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف أيا من المنتجات سيتم إطلاقها في الحدثين، فإنه من المتوقع معرفة المزيد عنها في الأيام المقبلة، حيث تستمر الشركة في مشاركة الملصقات الجديدة والإعلانات التشويقية للمزيد من التشويق والإثارة.

وفي الوقت ذاته، هناك العديد من الشائعات التى تشير إلى أن شاومي يمكن أن تطلق بعض الأجهزة المتطورة، بما في ذلك المتغيرات الجديدة من تشكيلة ”Mi 11“ ، ”Mi 11 Pro“ و ”Mi 11 Lite“.

كما أن هناك أيضا احتمالا أن تعلن الشركة عن الهاتف الذكي القابل للطي المرتقب بشدة ضمن تشكيلة ”Mi MIX“ للعلامة التجارية، وقبل أيام، رصدت صور حية تكشف عن هاتف شاومي “ Mi MIX“ وتؤكد أن الهاتف سيدعم الطي إلى الداخل على غرار هاتف هواوي ”Mate X2“ الذي أطلق هذا العام، أو التصميم المميز لهواتف سامسونغ.

كما كشفت الصور عن الجهة الخلفية للهاتف بوضوح، حيث يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية.

ومن المتوقع أن تجري شاومي بعض التغييرات على التصميم النهائي للهاتف عند الإعلان الرسمي.

ومن المقرر أيضا إطلاق جهاز كمبيوتر ”Mi Notebook Pro“ المحمول الجديد الرائد في نفس الحدث، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى، ولهذا نتوقع المزيد من التفاصيل من الشركة خلال الأيام المقبلة.