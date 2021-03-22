تونس تطلق أول قمر صناعي بالتعاون مع روسيا

أطلقت تونس أول قمر صناعي «تحدي 1» إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية الروسية سيوز 2، اليوم الإثنين، بحضور رئيس الجهورية قيس سعيد.
و”تحدي1″ هو قمر صناعي تونسي المنشأ والصنع، وتم إطلاقه بعد إنهاء جميع تجارب الإطلاق الأولية بنجاح.
والقمر الصناعي التونسي مختص في “Internet Of Things”، ويستخدم لأول مرة في العالم بروتوكول “LoRa” في اتصالات الفضاء.
وشاركت في حفل إطلاق القمر الصناعي مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، بمقر شركة تالنات.
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