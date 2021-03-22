نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل مجاناً عبر تطبيقات مضمونة ومجانية في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل هناك العديد من طرق لكسب شدات لعبة ببجي موبايل PUBG UC ، ولكن هناك طرق غير مجانية وغير شرعية للحصول علي الشدات في اللعبة، وتتضمن جميعاً حيل نصب وغير مضمونة، وفي هذه المقالة سنعرفكم علي كيفية شحن شدات ببجي موبايل مجاناً عبر تطبيقات مضمونة ومجانية وآمنة وبطريقة شرعية.
شحن شدات ببجي موبايل
في هذه المقالة سنعرض لكم تطبيقات عديدة للحصول علي الشدات UC لعبة ببجي مجاناً عبر تجميع النقاط بداخل تلك التطبيقات وهما :
تطبيق POKER للحصول علي الشدات
تطبيق شحن شدات ببجي لمحبي ألعاب الكوتشينة، قم بتحميل التطبيق علي هاتفك من خلال متجر إلكتروني جوجل بلاي.
قم بالدخول علي التطبيق، وقم ب لعب الكوتشينة، وعند اللعب سيقوم بظهور بطاقات جوجل بلاي أثناء اللعب يومياً.
وعبر بطاقات جوجل بلاي يمكنك شحن أي من الألعاب الموجودة عليه، ومنها شحن لعبة ببجي.
شحن الشدات عبر تطبيق OONOO المجاني
بعد تنزيلك إلي التطبيق من جوجل بلاي علي موبايلك، يمنحك تطبيقات بنفس فكرة تطبيق dGamer، بعد تنزيها سمينحك points عند دعوة زملائك لتحميله، مشاركة رابط invite يمدك بالنقط ، وإجابتك علي الاستبيان المصاحب للتطبيق.
تطبيق dGamer لتحويل الشدات
من أسهل التطبيقات التي يمكنك كسب الشدات بلعبة ببجي وشحن جواهر فري فايرFree Fire مجانا 100% ومضمونة.
- قم بتحميل التطبيق علي هاتفك.
- وفي فتح الصفحة الرئيسية للتطبيق، سيعرض لك العديد من الطرق التي تمكنك من تجميع النقاط.
- من خلال عجلة الحظ في التطبيق.
- من خلال تنزيل التطبيقات من خلال التطبيق والحصول علي النقاط الكثيرة.
- من خلال مشاهدة الإعلانات والأخبار NEWS ، عند رؤيتها يكسبك نقاط تحول إلي شدات مجانية .
- من خلال مشاركة كود الدعوة الخاص بك في التطبيق علي الواتساب وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي مع أصدقائك.
- ولتحويل الشدات إلي حسابك في اللعبة، قم بالضغط علي عدد النقاط داخل التطبيق بعد تجميعها، واضغط علي كلمة Redeem Now.
- وسيظهر لك عديد من الخيارات (Paytm- PUBG -FreeFire- LordsMobile).
- قم باختيار لعبة ببجي، وسيقوم بإظهار قائمة بالعروض التي تناسب نقاطك الموجودة.
- فقط أدخل الأيدي في بريدك وأضغط علي Redeem Now ، وسيقم التطبيق بتحويل الشدات إلي حسابك بسهولة.
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