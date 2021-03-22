نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل مجاناً عبر تطبيقات مضمونة ومجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل هناك العديد من طرق لكسب شدات لعبة ببجي موبايل PUBG UC ، ولكن هناك طرق غير مجانية وغير شرعية للحصول علي الشدات في اللعبة، وتتضمن جميعاً حيل نصب وغير مضمونة، وفي هذه المقالة سنعرفكم علي كيفية شحن شدات ببجي موبايل مجاناً عبر تطبيقات مضمونة ومجانية وآمنة وبطريقة شرعية.



شحن شدات ببجي موبايل

في هذه المقالة سنعرض لكم تطبيقات عديدة للحصول علي الشدات UC لعبة ببجي مجاناً عبر تجميع النقاط بداخل تلك التطبيقات وهما :

تطبيق POKER للحصول علي الشدات

تطبيق شحن شدات ببجي لمحبي ألعاب الكوتشينة، قم بتحميل التطبيق علي هاتفك من خلال متجر إلكتروني جوجل بلاي.

قم بالدخول علي التطبيق، وقم ب لعب الكوتشينة، وعند اللعب سيقوم بظهور بطاقات جوجل بلاي أثناء اللعب يومياً.

وعبر بطاقات جوجل بلاي يمكنك شحن أي من الألعاب الموجودة عليه، ومنها شحن لعبة ببجي.

شحن الشدات عبر تطبيق OONOO المجاني

بعد تنزيلك إلي التطبيق من جوجل بلاي علي موبايلك، يمنحك تطبيقات بنفس فكرة تطبيق dGamer، بعد تنزيها سمينحك points عند دعوة زملائك لتحميله، مشاركة رابط invite يمدك بالنقط ، وإجابتك علي الاستبيان المصاحب للتطبيق.

تطبيق dGamer لتحويل الشدات

من أسهل التطبيقات التي يمكنك كسب الشدات بلعبة ببجي وشحن جواهر فري فايرFree Fire مجانا 100% ومضمونة.