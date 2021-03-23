تحميل واتساب الذهبي الجديد 2021 Whatsapp Gold الإصدار الأجدد في الفترة الأخيرة

تحميل واتساب الذهبي الجديد 2021 Whatsapp Gold أمر يبحث عنه كثيرين، حيث أن الواتساب الذهبي يعد من أقوى البرامج لعام 2021، حيث أن الواتساب الذهبي يعتبر بديلا عن الواتساب العادي ولكن بفارق إمكانيات ومزايا خاصة كبيرة، فالواتساب الذهبي يتميز بجودة الصورة أثناء إجراء مكالمة فيديو، ولذلك فنحن سوف نشرح مميزات وكيفية تحميل وتثبيت الواتساب الذهبي.

مزايا تحميل واتساب الذهبي الجديد 2021 Whatsapp Gold

تطبيق الواتساب الذهبي مجانًا ولا يحتاج أيضًا لمساحة تخزين كبيرة، لذا فمن السهل جدًا تحميله على الهاتف.

يدعم خاصية الظهور الآن، حيث من الممكن إخفاءها بكل سهولة.

يحتوي على إمكانية قفل المحادثات المهمة برقم سري.

يتمكن من استرجاع الرسائل المحذوفة.

يمكن إخفاء علامتين الصح وإرجاع ظهورهما مرة أخرى.

تستطيع فتح الواتساب لرقمين في نفس ذات الوقت.

التحكم في من يستطيع مشاهدة الاستوري، وأيضًا من يستطيع حذف الاستوري.

خطوات تحميل واتساب الذهبي على الهاتف

حذف تطبيق الواتساب القديم من على جهازك

تحميل واتساب الذهبي من خلال الضغط على هذا الرابط

ويتم الانتظار حتى يتم التحويل إلى صفحة التحميل، ومن ثم الضغط على تنزيل.

ثم يتم الانتظار حتى يكتمل تحميل الملف، ويصبح الملف على هاتفك.

في النهاية يتم فتح التطبيق وتثبيته على الهاتف بنجاح.

خطوات تثبيت واتساب الذهبي على الهاتف

الدخول إلى قائمة التنزيلات، ثم يتم فتح ملف البرنامج.

سوف تأتي رسالة بموافقة أو رفض تحميل الموديل.

ويتم الانتظار حتى يتم تثبيت وفتح البرنامج.

عندما يتم الفتح وإذا كانت هذه المرة الأولى سوف تلاحظ وجود أذونات الخاصة بالتطبيق، فلابد من الموافقة والسماح لها.

سوف تلاحظ بوجود شاشة (أهلاً بك في الواتساب)، فمن أجل المتابعة ودخول التطبيق يتم الضغط على الموافقة والمتابعة.

ثم يتم ادخال رقم الهاتف والضغط على التالي.

سوف يتم التحقق من رقم الهاتف، وبعدها سوف يفتح صفحة الواتساب الذهبي بكل سهولة.

وأخيرًا يعتبر تطبيق الواتساب الذهبي منافس قوي لتطبيق واتساب العادي وذلك لكثرة المميزات والتي لا توجد في التطبيق العادي والذي جعلته مميزًا.