نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن جواهر فري فاير free fire مجانا 100% احصل على آلاف الجواهر خلال ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق شحن جواهر فري فاير مجاناً والتي يبحث عنها الكثير من مستخدمي ولاعبي لعبة فري فاير الإصدار الجديد 2021، فمن خلال شحن جواهر فري فاير مجاناً سوف يتمكن اللاعب من الحصول على كل ما هو مميز بداخل اللعبة وسوف يتمكن من الحصول على الكثير من الأسلحة والمعدات والعناصر اللازمة للفوز في اللعبة بشكل دائم والوصول إلى أعلى المستويات، وشراء معدات والملابس وغيرها، ولأن طرق الشحن المعروفة تكون بطرق مدفوعة دائماً يبحث اللاعبين عن طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً وهذا ما سنوفره إليكم عبر هذه المقالة المقدمة إليكم عبر موقع ثقفني فتابعونا.

طرق شحن جواهر فري فاير مجانا

يوجد أكثر من طريقة لشحن جواهر فري فاير مجاناً ومن أفضلهم هو تحويل المتجر إلى أمريكي بإتباع الخطوات التالية:

على المستخدم الدخول إلى المتجر الخاص به وهو جوجل بلاي، ثم الدخول إلى الثلاث شرائط المتواجدة فى أعلى المتجر.

ثم الدخول إلى كلمة خيارات الدفع.

بعد ذلك يتم اختيار خيارات الدفع الأخرى ومنها يتم الضغط على كلمة الدفع من خلال جوجل كروم.

ثم قم بالعودة مجدداً إلى الثلاث نقاط الموجودة فى الأعلى، ومنها قم باختيار الإعدادات، وقم بتغيير دولتك إلى أمريكا.

ثم أدخل البيانات المطلوبة وقم بعمل حفظ.

بعد ذلك يتم اختيار التطبيقات التي تمنحك الكثير من النقاط مقابل تنزيلها، ومقابل إجراء استطلاعات الرأي ومشاركة التطبيق مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومع تجميع الكثير من هذه النقاط قم بتحويلها إلى رصيد بطاقة جوجل.

ثم قم بالدخول ألي موقع شحن جواهر فري فاير، وتسجيل الدخول من خلال الأدي دى الخاص بكل لاعب، ثم اختيار حزمة الجواهر التي تريدها، وبعدها يتم اختيار طريقة الدفع من خلال بطاقات جوجل، وخلال ثواني سوف تصل الجواهر إلى حسابك بداخل اللعبة، وهذه الطريقة كانت من أفضل طرق شحن جواهر فري فاير مجاناً.

تطبيق شحن جواهر فري فاير

يمكنك شحن جواهر فري فاير من خلال استخدام تطبيق oonoo ، فهو يتميز بسهولة استخدامه وسهولة الشحن من خلاله فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى المتجر الخاص بك وابدأ بتنزيل التطبيق.

قم بدعوة أصدقائك لتنزيل التطبيق للحصول على عدد من النقاط.

قم بعمل استفتاء الرأي الذي يقدمه التطبيق لتحصل على عدد اكبر من النقاط.

قم بتحويل النقاط إلى جواهر فري فاير مجاناً.

أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير

يمكنك استخدام هذه الطريقة في شحن الجواهر بكل سهولة وبدون الحاجة إلى دفع المبالغ المالية الباهظة، فقط اتبع الخطوات التالية وتمتع بأزيد من 10 ألاف جوهرة مجاناً: