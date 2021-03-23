نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل موقع لشحن شدات ببجي مجانًا لكافة المواسم كهدية 2021 في المقال التالي
يبحث الكثيرين عن أفضل موقع لشحن شدات ببجي مجانًا لكافة المواسم ؟ فهل تعلم أنك بإمكانك تحصيل آلاف الشدات كهدية من أفضل المواقع المتخصصة في شحن الألعاب بواسطة طلب الحصول عليها من الموقع بشكل مباشر، بإمكانك إرسال عملة إلى اللاعبين وبالأخص بالعراق كما يتيح لك الموقع شحن المواسم 14- 15- 16- 17 وأيضًا الموسم الجديد 18 بدون مال ومجانًا لبعض الدول العربية .
وشدات ببجي عبارة عن عملة افتراضية موجودة داخل ببجي، وعند حصول اللاعبين عليها فإنهم يخصلون على الكثير من المميزات والإضافات الهامة التي تُمكنهم من اللعب باحترافية ومهارة عالية، ويمكنهم أيضًا اجتياز مجموعة من المستويات داخلها، وتطور من أداءهم ويحصلون على مجموعة من الأسلحة والكثير من المهام مما يسمح لهم بالبقاء مدة طويلة داخل اللعبة، وأحراز مراحل متقدمة واختصرت الشركة الكلمة لـ UC ومعناها الشدة.
أفضل موقع لشحن شدات ببجي مجانًا
يًعد موقع pubgmo.site من أهم مواقع شحن ببجي مجانًا ومن المواقع المعتمدة من شركة ببجي العالمية، والمتخصص في شحن شدات ببجي مجانًا وتقوم فكرة الموقع على منح كل لاعب هدية موحدة تصل لأكثر من عشرة ألاف شدة، بخطوات بسيطة كالآتي:
- الولوج إلى الموقع pubgmo.site
- سوف تفتح لك الواجهة الرئيسية لبدء عملية الشحن.
- قم بإدخال اسمك في اللعبة والأفضل كتابة رقم المستخدم الخاص بك
- من ثم تحديد نوع نظام التشغيل والجهاز التي تلعب عليه كمبيوتر أم هاتف وأندرويد أم أيفون
- من ثم النقر على ذر proceed
- من ثم تحديد newyork
- من ثم كتابة كمية الشدات المجانية التي تريد الحصول عليها وشحنها إلى الحساب الخاص بك في اللعبة
- من ثم حدد كمية BP التي تناسبك في اللعبة
- ثم انتظر لثوان حتى ينتهي الموقع من تجهيز هدية الشدات الخاصة بك
- بعد ذلك سوق يطلب الموقع تنفيذ عرض التحقق وهو إجراء للتأكد من كونك شخص حقيقي مستخدم للموقع وليس إنسان ألي.
- اكمل خطوات التحقق بدقه
- بعد الانتهاء تمامًا سيرسل الموقع لك الشدات على حسابك مباشرة في اللعبة
- للتأكد من الشحن ابدأ بتشغيل اللعبة من ثم تجميع هدية الشدات، وستظهر أمامك بأعلى الحساب .
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