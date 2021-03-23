تعرف الآن إلى طريقة الحصول على تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 1.3 الجديد حيث يمكنك الآن الحصول على آخر تحديث للعبة ببجي للهواتف الأندرويد والـ IOS لشهر مارس 2021 وجاء إطلاق هذا التحديث بعد إطلاق نسخة جديدة أيضاً من اللعبة منذ أيام قليلة بعنوان PUBG New State والتي تصدر محرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية لتحميل النسخة التجريبية.

تحديث ببجي موبايل مارس 2021

جاء التحديث الجديد للعبة الأكثر شهرة وأنتشاراً على مستوى العالم يوم 9 مارس حيث قامت الشركة بإصدار التحديث لتصحيح بعض مسارات اللعب وفق التقرير الذي أدرته الشركة للمواقع الإخبارية، وأحداث نسخة التحديث هي ضمن الموسم الثامن عشر من ببجي رويال ويحمل العديد من التعديلات في الأسلحة القتالية وساحة المعركة والخرائط المستخدمة في اللعب، ويتوفر تحميل التحديث على متجر جوجل بلاي لأنظمة الهواتف Android ومن خلال متجر آبل للألعاب لمستخدمي هواتف آيفون.

طريقة تحميل تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 1.3

أما عن كيفية تحميل التحديث الجديد من ببجي موبايل PUBG Mobile 1.3 لأنظمة الأندرويد فما عليك سوى زيارة متجر جوجل الخاص بك وكتابة PUBG Mobile 1.3 ستظهر لك اللعبة في أول اختيار إلى جانب إسم المائة قاع قم باختيارها ثم التحميل لتستمتع بجميع التعديلات التي ذكرناها سابقاََ وتحتاج اللعبة لمساحة لا تقل عن 5.11 ميجابايت وسرعة 2 جيجا رام وفي حالة عدم توافر تلك الامكانيات في جهازك فيمكن أن تستخدم نسخة أصغر من ببجي موبايل مثل ببجي موبايل لايت.

أما بالنسبة لهواتف آيفون فبزيارة متجر آبل وتحميل اللعبة بنفس العنوان وتثبيتها على هاتفك الآيفون ويرجي العلم أن حجم اللعبة بالنسبة لهواتف آيفون هو 1.55 جيجا تقريباً وهي اللعبة الأكثر تحميلاً من خلال app store حول العالم بجميع تحديثاتها.