نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سارة على الواتساب ميزة جديدة لتسريع الملاحظات الصوتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة يسعى تطبيق الواتساب إلى تحقيق كافة المميزات التي يرغب فيها كافة المستخدمين، فقد أعلن تطبيق الواتساب عن تطبيق الميزة الجديدة بهدف جذب المستخدمين لكي لا يرحلون إلى تطبيقات أخرى خاصة بعد التنافس القوي بين التطبيقات، حيث تزداد ميزات التطبيقات الأخرى بشكل مستمر خلال الفترة القادمة بهدف المنافسة وجذب المستخدمين، وزادت المنافسة بعد إعلان شرط الموافقة على شروط الخصوصية في مايو القادم ورحيل الكثير عن الواتساب والذهاب إلى التطبيقات الأخرى، وتتمثل هذه التطبيقات في تطبيق سيجنال وتيليجرام وغيرها من التطبيقات القوية التي تتميز بالسرية وسهولة الاستخدام والأمان، وكشف المهتم بالشؤون التقنية عبدالعزيز الرشيد عن بُشرى سارَّة لمستخدمي تطبيق واتساب، مشيرًا إلى أن هناك ميزة جديدة لتسريع الملاحظات الصوتية.

مفاجأة سارة:

تسعى كافة التطبيقات إلى تحقيق المنافسات الشديدة وهو جذب المستخدم بعد تحديث عدداً من التطبيقات، ويجهز كل تطبيق عدداً من ميزات التي ينفرد بها كل تطبيق، وقد قام تطبيق الواتساب بنشر بعض مقاطع الفيديو عبر صفحته الرسمية عبر تويتر عن الميزات الجديدة، وهناك ميزة يسعى إلى تحقيقها يتم اختبارها وهي تتعلق بتشغيل الملاحظات الصوتية، وأضاف أن التحديثات الجديدة تجعلك تتحكم في المقطع الصوتي ، وقال الرشيد: إنه يمكن للمستخدم عن طريق الميزة الجديدة تسريع المقطع الصوتي، من خلال ثلاث سرعات مختلفة وهي: “x1، 1.5x، 2x”، مما يجعلك تستمع للمقطع إذا كان 5 دقائق في دقيقتين ونصف فقط.

التهديد بانقطاع الخدمة عن عملاء لمستخدمي واتساب :

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق الواتساب في الفترة الأخيرة أعلن عن تطبيق الشروط الجديدة التي تم تأجيلها إلى شهر مايو ، وتتعلق هذه الشروط بالموافقة على شروط خصوصية التطبيق ونشرها عبر الفيس بوك، بالإضافة إلى أنه انتهز العديد من مهاجمي تطبيق الواتساب وازدادت الشائعات بهدف ترك التطبيق والاتجاه إلى التطبيقات الأخرى المنافسة، وتم نشر معلومات تشير إلى أنه إذا لم يقبلوا بالشروط الجديدة المقبلة سوف يتم انقطاع الخدمة عن مستخدمي الواتساب، وبدأ مستخدمو تطبيق WhatsApp بتلقي إشعارات بشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الجديدة، والتي تنبه إلى وجوب قبول القواعد الجديدة لاستخدام التطبيق بحلول 15 مايو، ويوضح الإشعار أنه إذا رفض المستخدم قبول الشروط الجديدة، فسيتم حفظ حساب المستخدم، لكنه لن يتمكن من الوصول إلى الوظائف الكاملة للتطبيق، حيث تنص الرسالة على التالي: ستتمكن من تلقي المكالمات والإشعارات، لفترة قصيرة، لكنك لن تكون قادرًا على قراءة الرسائل وإرسالها ،والاستمرار باستخدام WhatsApp سيُطلب منك الموافقة على التحديثات المقدمة شرط أساسي لاستمرار الخدمة .