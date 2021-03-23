طريقة شحن شدات ببجي 2021 بطريقة رسمية وأمنة 100% احذر المواقع الكذابة

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عمر شويل - جدة إذا كنت تريد طريقة جديدة عن شحن شدات ببجي مجانا فهذه افضل طريقة للشحن، وبدون خداع او برامج كذابة،حيث تقدم لعبة ببجي موبايل أقوى لعبة متعددة اللاعبين مجانية للعب على الهاتف المحمول. انزل وتجهّز وتنافس. البقاء على قيد الحياة في المعارك الملحمية التي تضم 100 لاعب، ومباراة الموت السريعة لفريق 4 ضد 4 وأوضاع الزومبي. البقاء على قيد الحياة هو المفتاح وآخر واحد يفوز.

شحن شدات ببجي مجانا

افضل طريقة لشحن شدات ببجي مجانا، حيث يوجد حدث واحد في قسم الأحداث الموصى بها في ببجي موبايل وهناك أحصل على تحدي إضافي واحد كل أسبوع. (قد يكون هذا حدثًا محدود الوقت، لذا يرجى التحقق من الخطوات التالية لشحن الشدات)

انتقل إلى PUBG Mobile Event ثم انقر فوق الموصى به.

ثم تحقق من التقرير الأسبوعي ثم انقر فوق كلمة انتقال.

ثم ستنتقل بعدها إلى صفحة تمرير كاملة لأسفل وسترى بعض المكافآت.

قم بنقر فوق (جمع) اجمع المكافآت هناك، وستحصل على قسيمة تحد واحدة إضافية كل أسبوع.

حصول على شدات مجانا

هناك العديد من المهام والاستطلاعات داخل تطبيق dGamer. يمكنك إكمال هذه المهام والاستطلاعات لكسب العملات المعدنية التي يمكن استبدالها لاحقًا مع PUBG UC. فيمكنك بسهولة كسب كمية كبيرة أخرى من العملات هنا في تطبيق dgamer.

كل ما تحتاجه هو تثبيت التطبيق عن طريق متجر بلاي.

وتسلية نفسك عن طريق لعب الألعاب والاستطلاعات الموجودة داخل التطبيق.

التي بعد الانتهاء منها سوف تحصل على نقاط وذلك النقاط سوف تقوم باستبدالها لكى تحصل علي شدات.

هذا التطبيق غير كاذب أو محتال فهو مجرب شخصيا ويعد من افضل التطبيقات.

طريقة أخرى للشحن

قدمت لعبة ببجي عضويات Prime و Prime plus. لقد عرضوا أيضًا خصمًا بنسبة 50 ٪ في الشهر الأول، وباستخدام هذا الاشتراك، يمكنك بسهولة الحصول على UC في PUBG Mobile. تختلف المكافآت ويمكنك الحصول على 5 UC يوميًا للحصول على عضوية Prime و 20 UC يوميًا لاشتراك Prime Plus حتى 150 UC و 600 UC على التوالي. هذه طريقة أخرى للحصول على UC في ببجي موبيل دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال. الأمر يستحق ذلك إذا كنت تحب اللعبة بانتظام وترغب في شراء عناصر نادرة.

ببجي موبايل

ذلك كما ذكرنا سابقًا. لا توجد طريقة سهلة للحصول على UC مجانًا في في لعبة ببجي. لكن يمكنك كسب UC من خلال العمل الجاد. لقد ذكرنا بالفعل طريقتين شرعيتين يمكنك من خلالهما الحصول على UC في اللعبة. إذا كنت تعرف أي طريقة أخرى للحصول على Free UC في ببجي موبايل، فلا تنس مشاركتها معنا في قسم التعليقات أدناه.