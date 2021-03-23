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عمر شويل - جدة 7 خدع ومميزات جديدة لا تفوتك في واتساب الأصلي بعد التحديثات الجديدة 2021، أصبح تطبيق واتس اب تطبيقا أساسيا في اي هاتف فقد أصبح التطبيق الأكثر استخداما بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، وقد ظهر الكثير من النسخ المقلدة للواتس اب الأصلي والتي تعتمد على الكثير من المميزات المثيرة والتي تختلف تماماً عن التطبيق الأصلي، ولكن قد تسبب تلك النسخ الكثير من الضرر وهي غير آمنة ولا تحمي خصوصيتك على الإطلاق، فقد تفصح عن جميع بيانات الهاتف مثل الصور والفيديوهات والدردشة الخاصة بك، كما أن استخدام تطبيق واتساب الأصلي له كير من المزايا خاصة بعد التحديثات الجديدة مثل إخفاء الظهور، وإخفاء مشاهده الحالة، تغير الثيمات، تحميل الفيديوهات من الحالة بدون استخدام برامج أخرى والكثير من المزايا المختلفة، ولكن فيه هذا المقال أتينا لكم بأفضل 7 ميزات غير معروفة في واتساب الأصلي قد تغنيك عن استخدام النسخ الأخرى.

7 خدع ومميزات جديدة لا تفوتك في واتساب الأصلي

الميزة الأولى في تطبيق واتساب هي تحديد من يضيفك في مجموعات واتس آب، طريقة التفعيل هي عن طريق الذهاب الى ثلاث النقاط أعلى الشاشة ثم الضغط على الإعدادات، بعدها قم بالضغط على الحساب ثم الذهاب الى ضبط الخصوصية واختيار المجموعات من ضمن مجموعة الخيارات المتاحة، سوف يعرض لك التطبيق ثلاث خيارات هي إتاحة للكل، إتاحة لجميع جهات الاتصال، إتاحة جهات الاتصال باستثناء، يمكنك الاختيار من بينها لتحديد وضع الخصوصية الذي ترغبه عند محاولة إضافتك إلى مجموعة في واتساب.

الميزة الثانية هي قراءة رسائل واتساب دون معرفة المرسل انك قد قمت بقراءتها بالفعل، أو طريقة إخفاء مشاهدتك للرسائل التي تستقبلها على واتساب، طريقة التفعيل هي عن طريق الذهاب الى الإعدادات ثم الحساب ثم الضغط على الخصوصية، بعد ذلك قم بإلغاء تفعيل مؤشرات قراءة الرسائل، أما الميزة الثالثة فهي مزيد من الأمان والخصوصية عبر تفعيل التحقق بخطوتين ثم الضغط على التأكيد، سوف يطلب منك إنشاء رمز مكون من 6 أرقام وإدخال البريد الالكتروني، بهذه الخطوة تحمي حسابك في الواتساب من الاختراق.

قراءة الرسائل المحذوفة وترجمة المحادثات في واتساب

الميزة الرابعة هي ميزة قراءة الرسائل المحذوفة عن طريق برنامج Notification History Loǵ، قم بعد تثبيت وفتح البرنامج والضغط على علامة الأصبع ثم اعطي البرنامج السماح بالإشعارات، بهذه الخطوة اي رسالة سوف تصلك على واتساب ويتم حذفها من المرسل سوف تستطيع أن تقرأها بكل سهولة، الميزة الخامسة خاصة بالرسائل أيضا وهي ميزة مسح الرسائل المرسلة تلقائيا بعد المحادثة أو بعد يوم أو أسبوع حسب رغبتك، ولتفعيل تلك الميزة قم بالضغط على الاسم ثم انتقل إلى الرسائل ذاتية الاختفاء، قم بتشغيلها ثم قم بتحديد الوقت التي تريد أن تختفي الرسائل فيه.

الميزة السادسة في الواتس آب هي إمكانية ترجمة المحادثات من العربية إلى الانجليزية، فعند فتح لوحة الكتابة سوف يظهر لك سهمين كل منهما في عكس اتجاه الآخر، قم بالضغط عليه ثم بكتابة اي شي تريد ترجمته وسوف تحصل على ترجمة فورية لمحادثتك، أما الميزة السابعة والأخيرة فهي إمكانية مراقبة واتساب الأبناء وقراءة الرسائل من هاتف آخر، ولتفعيلها عليك بالضغط على واتساب ويب ثم الضغط على ربط الجهاز، بعدها سوف يظهر لك كود QR يجب تصويره على الهاتف الآخر وسوف تتمكن من متابعة واتساب أبناءك بسهولة.