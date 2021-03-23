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عمر شويل - جدة طريقة شحن بطارية الجوال باستخدام الهاتف الأرضي بدون تيار كهربائي، اشحن هاتفك الجوال باستخدام الهاتف الأرضي بأسهل طريقة خلال دقائق في حالات الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي، حيث أن موضوعنا اليوم يدعمك جداً في حالة نفاذ بطارية الجوال وقت انقطاع الكهرباء وحاجتك في نفس الوقت لإجراء مكالمات هامة، فقد يتعرض أي شخص منا إلى حالة طارئة وفراغ بطارية جواله مع عدم يوجد كهرباء للشحن، لذا قد توصلنا للطريقة يمكنك من خلالها شحن جوالك عبر الهاتف الأرضي وبدون كهرباء، وذلك باستخدام أدوات بسيطة وطريقة سهلة يمكنك إنجازها خلال دقائق معدودة.

طريقة شحن الجوال باستخدام الهاتف الأرضي

لكي تتمكن من شحن جوالك باستخدام الهاتف الأرضي عليك إستخدام أدوات بسيطة، تتضمن الجراب الذي يحتوي مطفأة السجائر في السيارات أو الذي تستطيع إشعالها من خلاله (الولاعة)، بالإضافة إلى كابل هاتف أرضي يمكنك شراءه من محل بيع الأدوات الكهربائية، كما ستحتاج إلى مقص ولاصقة فقط.

أول ما عليك القيام به هو قص سلك الكابل حيث لن تحتاج أكثر من 50 سنتيمتر كما تحتاج إلى طرف واحد فقط ليس أكثر، ثم يتم تقشير جزء من طرف الكابل الحر لتتمكن من الحصول على أربعة أسلاك منها مُلون ومنها أبيض، يتم بعد ذلك تقشير الأسلاك للوصول إلى الأطراف النحاسية ومن ثم اختبارها لمعرفة الأطراف الموجبة والسالبة، وذلك عن طريق وضع الطرف الآخر من الكابل في المنفذ الخاص بحرارة الهاتف الأرضي، ثم وضع أحد أطراف السلك الذي قمنا بقص أطرافه في الطرف السالب لأفومتر اختبار avometer، ووضع أحد الأطراف الأخري في الطرف الموجب وقراءة التوصيل الكهربي كالمعتاد.

وإذا لم يكن لديك تيار كهربائي بمكنك تنفيذ الاختبار أيضا بكل سهولة، حيث تستطيع الاستعانة بقطعة كهربائية ذو 3 مخارج Splitter ووضع طرف الكابل الأرضي في مكان مخرج الهاتف الأرضي في ال Splitter، وبعدها قم بتنفيذ الخطوات كما تم شرحها في الفقرة السابقة، حيث يمكنك الاستفادة من الطاقة الكهربائية المخزنة في الهاتف الأرضي لتنفيذ الاختبار وفحص أطراف السلك دون الحاجة لوجود تيار كهربائي.

طريقة توصيل الأسلاك بجراب مطفأة السيارة

بعد اختبار أسلاك كابل الهاتف الأرضي ومعرفة الأطراف الموصلة للموجب والسالب، يتم توصيل الطرف الموجب في السلك بموجب سلك التوصيل الخارج من مطفأة السيارة، وذلك عن طريق لف السلك النحاس حوله بعناية ومن ثم تغطيته باللاصق، أما الجزء السالب فيتم توصيله في منفذ أسفل الجزء المعدني من المطفأة بحيث يعمل كموصل أرضي ملامس للطرف المعدني، بعدها يتم وضع لاصقة كالمعتاد حول هذه التوصيلة أيضا.

يتم وضع شاحن الولاعة في الجزء المخصص له في المطفأة، ثم إدخال الكابل الخاص بها في مكان شحن الجوال وسنلاحظ على الفور أن بطارية الجوال قد بدأت في الشحن وبسرعة رائعة، أي كان نوع جوالك يمكنك إستخدام تلك الطريقة لشحن جوالك باستخدام الهاتف الأرضي في حالات الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي، وفي حالة نفاذ بطارية جوالك وحاجتك في نفس الوقت لإجراء مكالمات هامة واستخدام الجوال.