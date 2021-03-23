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عمر شويل - جدة استقبل الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا يمكن التعرف على تردد تلك القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا وذلك بشكل خاص لمحبي وعشاق كرة القدم، حيث أن المنتخب المصري سوف يقوم باللعب ضد منتخب كينيا، وذلك يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021م ضمن التصفيات الأفريقية، وهذه المباراة سوف يلعب فيها الفرعون الصغير محمد صلاح بعد غيابه بشكل طويل عن خوض المباريات مع المنتخب المصري.

استقبل الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

هناك الكثير من القنوات التي سوف تقوم ببث مباراة مصر وكينيا يوم الخميس القادم، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه القنوات ما يلي:

قناة بي ان سبورت الرياضية 7

يمكن الاستمتاع بمشاهدة مباراة مصر وكينيا في كأس الأمم الأفريقية، وذلك على قناة بي ان سبورت 7، ومن أجل مشاهدة اللقاء يجب ضبط ترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12476.

اسم القناة على جهاز الاستقبال:

قناة بي ان سبورت hd 7.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

ما هي القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة مصر وكينيا؟

هناك أكثر من قناة مفتوحة سوف تقوم بنقل مباراة مصر وكينيا، وليس فقط قناة بي ان سبورت hd 7، حيث أنها كما نعرف من القنوات المتميزة والتي تعرض وتبث كثير من المباريات بشكل حصري، وقناة بي ان سبورت 7 hd سوف تقوم بنقل المباراة بشكل حصري من بين جميع القنوات، وسوف تكون المباراة مذاعة مفتوحة دون أي تشفير أو قيود، ويمكن كما ذكرنا متابعة القناة ومشاهدة المباراة بسهولة من خلال ضبط ترددها كما بيننا سابقًا.

تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

قناة مكسبي سوف تقوم ببث المباراة في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفي تمام السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وكما ذكرنا فإن قناة بي ان سبورت 7 ليست الوحيدة التي سوف تقوم ببث المباراة، حيث أن قناة مكسبي المفتوحة سوف تقوم بنقل المباراة، ويمكن مشاهدة المباراة والاستمتاع بها من خلال تنزيل تردد قناة مكسبي، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: