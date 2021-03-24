نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن هاتف ون بلس 9 برو OnePlus 9 Pro المواصفات والسعر بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف ون بلس 9 برو هو أحدث إصدارات هواتف شركة ون بلس الذي ينضم الآن إلى قائمة هواتف الشركة المميزة والتي قد وجدت درجة كبيرة من الإقبال من العديد من المستخدمين نظرًا إلى العدد الكبير من الإضافات والمميزات التي تأتي بها هذه الهواتف إلى جانب إلى جانب أنه يأتي ضمن الفئة السعرية المتوسطة إلى حد ما، وفيما يخص الهاتف الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا OnePlus 9 Pro فسوف يتم فيما يلي توضيح أهم مميزاته ومواصفاته وسعره بالتفصيل.

مواصفات هاتف ون بلس 9 برو OnePlus 9 Pro

يتعمد جوال وَن ِبلس 9 برُو على نظام تشغيل اندرويد 11.0 إلى جانب أن حجم الشاشة يبلغ 6.7 بوصة بتقنية Fluid Amoled أما المعالج البروسيسور المزود به الهاتف فهو فئة Qualcomm Snapdragon 888 ، أما حجم الذاكرة العشوائية للهاتف فهو يتراوح بين 8 إلى 12 جيجا بايت فيما تبلغ سَعَة البطارية 4500 مل أمبير.

ولقد تم الإعلان عن مواصفات هذا الهاتف في يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس 2021م، ومن المنتظر أن يكون متاحًا للعملاء في الأسواق في الثاني من شهر أبريل القادم من عام 2021م أيضًا.

مميزات هاتف OnePlus 9 Pro الجديد

كما يُوجد العديد من المميزات المهمة في هاتف ايفون 12 برو max ، فإن هناك العديد من المميزات المهمة أيضًا المتوفرة في هَاتف وَن بلَس 9 برُو الجديد، وهي:

يعتمد على خامة هيكل من الألومنيوم، مع واجهة زجاجية من زجاج الغوريلا إلى جانب ظهر زجاجي من زجاج الغوريلا أيضًا.

يبلغ وزن الهاتف 197 جرام فقط.

يتوفر هَاتف وَن بلَس 9 برُو الجديد في لونين أساسيين هما: الأخضر، الأسود.

نسبة الشاشة إلى الجسم بالهاتف تبلغ 91.8 %.

نوع المعالج الرئيسي ثماني النواة، ونوع معالج الرسوميات Adreno 660

ذاكرة تخزين الهاتف تتراوح بين 128 إلى 256 جيجا بايت.

الشحن السريع: 65 وات، ويصل إلى 100 % خلال 29 ثانية.

الشحن اللاسلكي: 50 وات، يصل إلى 100 % خلال 43 دقيقة.

يدعم جميع شبكات الاتصال بما فيها شبكة الجيل الخامس 5G

4 كاميرات خلفية هاتف ون بلس 9 برو Hasselblad

الكاميرا الخلفية في هاتف ون بلس 9 برو رباعية على النحو التالي:

الكاميرا الأولى: 48 ميجا بكسل (عريضة).

الكاميرا الثانية: 8 ميجا بكسل (تلي فوتو).

الكاميرا الثالثة: 50 ميجا بكسل (عريضة جدًا).

الكاميرا الرابعة: 2 ميجا بكسل (عمق).

كما يضم الهاتف كاميرا سيلفي 16 ميجا بكسيل عريضة Auto HDR

عيوب هاتف ون بلس 9 برو

لا تحتوي على منفذ سماعات الأذن 3.5.

يتوفر في لونين فقط.

لا يُمكن إضافة ميموري كارت خارجي إليه.

سعر هَاتف وَن بِلس 9 برُو في السعودية ومصر