شحن شدات ببجي الموسم 18 طريقة جديدة شحن الرويال باس 1000 شدة مجاناً

شحن شدات ببجي للموسم 18 بطريقة جديدة وأيضاً شحن الرويال باس الخاص بها والحصول علي عدد 1000 شدة مجاني للموسم رقم 18 وكيفية التعرف علي الطريقة الخاصة في FREE PUBG UC وهذه النقاط الهامة التي يبحث عنها الكثيرين من عشاق هذه اللعبة التي تحتل المركز الأول علي مستوي دول كثيرة حول العالم حيث أن هناك تطبيق شحن شدات ببجي بشكل مجاني في بعض المواقع الخاصة باللعبة متاح عليه الطريقة التي يتم بها الشحن في شدات ببجي مجاناً وكل ما يتعلق بالموسم الجديد رقم 18 لعام 2021 وفي هذا المقال سوف نتعرف علي الطريقة التي من خلالها يمكنك الحصول علي عدد 1000 شدة للعبة بشكل مجاني في لعبة ببجي PUBG وأيضاً ما هو موقع شحن شدات ببجي والطريقة الخاصة بالموقع لكيفية الشحن لعدد 1000 شدة مجانية .

شحن شدات ببجي الموسم 18 وكيفية الحصول علي عدد 1000 شدة للعبة بشكل مجاني

FREE PUBG UC والخطوة الأولي يتم الدخول علي متجر GOOGLE PLAY سواء حساب عربي أو أمريكي . تهكير شدات ببجي يتم في الخطوة التالية بعد الدخول علي المتجر الضغط علي قائمة البحث في الصفحة الرئيسية . تطبيق شحن شدات ببجي وهو تطبيق ROZWIN بكتابته في المربع الخاص بالبحث في المتجر ليتم ظهوره . بعد ظهور التطبيق السابق يتم تثبيته علي الهاتف الخاص بك وحجم هذا التطبيق لا يتعدى حجمه 8MB . التسجيل في هذا التطبيق بعد تثبيته علي هاتفك الخاص يكون ببريد إلكتروني GMAIL حتي يتم قبول التسجيل . ببجي PUBG يتم التأكيد بعد التسجيل في التطبيق أنك ليس ROBOT وهي خطوة لا بد من تأكيدها عليي التطبيق . يتم بعد ذلك بعد التسجيل علي التطبيق السابق ومن القائمة الرئيسية الخاصة به يجب تسجيل وتأكيد الكود 104258 .

بداية الموسم الجديد رقم 18 وإلغاء الموسم السابق رقم 17 وإغلاق الرويال باس الخاص به

FREE PUBG UC وتم تداول المعلومات الخاصة بالموسم السابق رقم 17 أنه تم أغلاق الصفحة الخاصة بالموسم والخاصة أيضاً بالرويال باس لها وفي الموسم رقم 18 الجديد بعد نهاية الموسم السابق رقم 17 والتي تم تداول المعلومات عنه أنه سيتم أغلاقه في يوم 15 من شهر مارس الحالي لعام 2021 وسوف نستعرض علي الطريقة التي يمكن للاعب من خلالها الحصول علي شحن شدات ببجي بشكل مجاني بالعدد الذي يرغب به اللاعب دون الحاجة إلي رقم الهاتف الخاص به أو الحاجة إلي أن يتم شحن الرصيد الخاص به ويمكن أيضاً من خلال الطريقة التي سيتم ذكرها الحصول علي الشخصيات التي يرغب بها اللاعب مثل شخصية كارو وهي الشخصية المجانية وأيضاً شخصية ساره وغيرها من الشخصيات أيضاً شخصية وأندو وكل هذه الشخصيات بشكل مجاني وغير ذلك من الهدايا التي يتم منحها بشكل مجاني في الإصدار الجديد من اللعبة وهو PUBG NEW STATE والحصول علي FREE PUBG UC .

خطوات الشحن للشدات من خلال التطبيق المذكور عاليه ROZWIN وطريقة السحب للشدات

تطبيق شحن شدات ببجي وهو التطبيق ROZWIN يتم الدخول عليه من القائمة الرئيسية الخاصة به .

FREE PUBG UC والخطوة التالية يقوم اللاعب بالضغط علي كلمة GIFT BOX لكي ما يحصل علي الهدية المتاحة .

الخطوة التالية يتم الضغط علي كلمة MEGA OFFER يتم بعدها أن تطبيق ROZWIN يحول اللاعب علي بعض الألعاب بداخل التطبيق للاطلاع عليها ومن بعد ذلك يحصل علي 1250 من الشدات مجاناً وفي كل لعبة بها عدد من COINS .

شحن ببجي والخطوة التالية يتم الضغط علي كلمة SURVEY OFFER ومن هذه الخطوة يمكنك الحصول علي عدد معين من COINS لكي تقوم باستبدالها في شحن شدات ببجي والإجابة علي بعض الاستطلاعات تحصل علي FREE PUBG UC من داخل التطبيق .

تهكير شدات ببجي ومن داخل التطبيق الضغط علي كلمة QUICK OFFER وتقوم بتحميل التطبيق الذي يتم عرضه في التطبيق ومن خلال هذه الخطوة يتم الحصول علي عدد 100 من COINS لاستبدالها .

ببجي PUBG ومن داخل التطبيق يتم الضغط علي كلمة SPIN WIN وعند الدوران بها والتوقف يعرض ما تم كسبه من COINS الذي يتم استبداله .

شحن ببجي من التطبيق يتم الضغط علي كلمة SCRATCH WIN ومن هذه الخطوة يتم الحصول علي عدد من COINS .

تطبيق شحن شدات ببجي والضغط علي كلمة OFFER و أذا ما تم مشاركة التطبيق يتم الحصول علي عدد من COINS .

كيفية التعرف علي الكمية التي ربحها اللاعب من التطبيق من الشدات المجانية بعد الخطوات السابقة

FREE PUBG UC والخطوة الأولي يتم الدخول علي الملف الخاص بك من داخل اللعبة . شحن ببجي وبالضغط علي الخطوة الخاصة INVITE FRIENDS وبعدها الضغط علي ببجي PUBG . الخطوة التالية يتم الضغط علي كلمة REDEEM HISTORY ومن بعدها في الخطوة التالية تجميع النقاط . بعد ذلك سوف تجد أمامك العدد الذي تم تجميعه من النقاط المجمعة وعدد COINS ويتم التبديل بها لعدد الشدات .

الطريقة الأخري التي من خلالها يتم الشحن لكمية الشدات مجاناً بتطبيق CAP WEB YOUR GIFTS

تطبيق شحن شدات ببجي وهو تطبيق CAP WEB YOUR GIFTS يجب تحميله أولاً علي الهاتف .

FREE PUBG UC والخطوة التالية علي التطبيق يجب إنشاء حسابك كحساب جديد بالبريد الإلكتروني الخاص بك .

بعد التسجيل علي تطبيق CAP WEB YOUR GIFTS من داخله قوائم خاصة بشركات وعروض تقدم النقاط .

ببجي PUBG تحتاج في التطبيق VPN وذلك لكي ما يظهر أمامك أسعار مرتفعة لتساعدك علي شحن ببجي بسرعة .

شحن شدات ببجي لكي ما تتمكن من ذلك يجب عليك أن تكمل كافة العروض علي التطبيق لتجميع النقاط للموسم 18 .

الطريقة الأخري الخاصة بالشحن عن طريق ID للشحن بشكل مجاني

FREE PUBG UC يتم الدخول علي الموقع الخاص بالشحن MIDAS BUY . تهكير شدات ببجي ويتم التسجيل علي الموقع رقم ID الخاص باللاعب المستخدم في ببجي PUBG . شحن ببجي يتم بعد كتابة وتسجيل عدد الشدات التي يرغب به اللاعب ويجب تحديد الوسيلة الخاصة بالدفع . شدات ببجي مجاناً وبعد الضغط علي كلمة “تأكيد” يتم بعد ذلك تحويل عدد الشدات إلي الحساب الخاص بك .

شحن شدات ببجي الخاصة بالموسم الجديد رقم 18 لشهر مارس الحالي لعام 2021 وبعد تداول المعلومات علي أنه سيتم أغلاق الصفحة الخاصة بالموسم رقم 17 والصفحة الخاصة بالرويال باس للعبة تم عرض المعلومات الخاصة بالشحن بشكل مجاني وعرض أكثر من تطبيق يتم من خلالهم الشحن بشكل مجاني للعبة الرائعة ببجي PUBG .