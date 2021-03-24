نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات لعبة ببجي موبايل بطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي

خطوات شحن شدات لعبة ببجي موبايل بطرق بسيطة من خلال شحن شدات لعبة ببجي يمكننا الحصول على كافة الميزات المدفوعة التي قامت شركة إيبك جيميز بتوافرها لنا من أجل القضاء على الأخصام، ولذلك جئنا إليكم اليوم بأسهل الخطوات التي تساعدكم في شحن شدات لعبة ببجي. خطوات شحن شدات ببجي من الأي دي عليكم عزيزي القارئ بالذهاب إلى الموقع الخاص بشحن الشدات في ببجي.

ستجد أمامك عزيزي القارئ عدة دول فقم باختيار المملكة العربية السعودية، ولاستعراض على لعبة ببجي فقم بالضغط على أيقونة الذهاب.

يتم اختيار فئة الشدات التي تناسبك من الموقع، وكتابة رمز الأي دي في الخانة المناسبة لها في واجهة الموقع.

وبعد ذلك سيظهر أمامك عدة طرق للدفع فقم باختيار الطريقة التي تناسبك، واختيار كمية الشدات.

الضغط على أيقونة ادفع الآن الموجودة في الجزء السفلي من الصفحة.

يلزم إتباع كافة الإرشادات لكي تنتهي من عملية دفع قيمة الشدات، تشغل لعبة ببجي موبايل والذهاب إلى البريد من أجل استلامها. كيفية شحن شدات لعبة ببجي بالرصيد الذهاب مباشرة إلى الموقع الخاص بشحن الشدات من شبكة الإنترنت.

الضغط على لعبة ببجي موبايل من خلال الصفحة الرئيسية، يتم اختيار فئة الشدات التي تناسبكم من ثم كتابة رمز الأي دي.

الضغط على كلمة حسناً، وستجد أمامك عدة طرق للدفع فقم باختيار Pay By Mobile.

يلزم تحديد كمية الشدات المطلوبة، والنقر على كلمة ادفع الآن.

يتم استلام الشدات من خلال الايميل الخاص باللعبة. الوسوم عمر شويل - جدة خطوات شحن شدات لعبة ببجي موبايل بطريقة سهلة وبسيطة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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