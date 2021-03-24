نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة ماين كرافت على الأجهزة الزكية والبلايستيشن في المقال التالي
خطوات تحميل لعبة ماين كرافت، لعبة ماين كرافت من الألعاب المستقلة التي بدأ السويدي ماركوس في تطورها في عام 2009م، ومنذ وقت إصدارها نالت اللعبة العديد من الإعجاب من الملايين حول العالم ولذلك يبحث عن تحميلها الكثير من اللاعبين وفي هذا المقال سنذكر لكم أسهل الخطوات لتحميل لعبة ماين كرافت.
خطوات تحميل ماين كرافت على الجوال
شركة موجانج Mojang السويدية قامت بتوافر إصدارات لهواتف الآيفون وأجهزة الاندرويد وأجهزة الايباد، وفيما يلي سنذكر لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الآيفون:
- علينا بالذهاب إلى صفحة ماين كرافت من خلال متجر التطبيقات.
- بعد الانتقال إلى صفحة التحميل يتم الضغط على ثمن اللعبة.
- النقر على طريقة الدفع التي تناسبك، من ثم استكمال عملية الدفع.
- عليكم بالانتظار قليلاً لكي تنتهي اللعبة من التحميل، ثم البدء في تشغيلها من القائمة.
كيفية تحميل ماين كرافت على الاندرويد
العديد من مستخدمي أجهزة الأندرويد يبحثون عن طريقة تحميل لعبة ماين كرافت بطرق بسيطة، ولذلك جئنا إليكم اليوم لكي نذكر طريقة تحميل لعبة ماين كرافت الأصلية على هاتف الاندرويد:
- الانتقال إلى صفحة ماين كرافت على المتجر.
- عليكم بالضغط على الزر الخاص بتكلفة اللعبة، من ثم النقر على أيقون المتابعة.
- يضاف بعض من المعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية، من ثم القيام بشراء اللعبة.
- انتظر عزيزي قليلاً، لكي تنتهي من عملية تحميل وتنصيب اللعبة.
- تشغل لعبة ماين كرافت والبدء في اللعبة بشكل مباشر.
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