ONEPLUS 9 PRO الهاتف الجديد سعر ومواصفات السلسلة الجديدة القوية

ONEPLUS 9 PRO الهاتف الجديد الذي تم الإعلان عنه وعن السلسلة الجديدة الخاصة به والمواصفات والسعر الخاص بالهاتف الجديد أحدث هواتف أندرويد بمواصفات خارقة والتي سيتم طرحه من شركة ون بلس والذي تعلن عنه الشركة أنه من ضمن السلسلة الجديدة المتميزة التي تلاقي الأقبال الشديد من كافة المستخدمين لسلسة هاتف ون بلس 9 برو والأقبال الشديد الذي يلاقيه الهاتف من المستخدمين له عوامل عديدة منها المميزات التي تمت إضافتها علي الهاتف بجانب المواصفات القوية الخاصة به من HASSELBLAD ومن ضمن ما يميز الهاتف الجديد ONEPLUS أنه يتم طرحه في الأسواق بسعر متوسط يناسب فئات كثيرة من المستخدمين وسوف نتحدث بالتفصيل عن كافة المواصفات الخاصة بالهاتف الجديد وما هي أسعاره التي يتم طرحها بالأسواق .

ONEPLUS 9 PRO والمواصفات الخاصة بالهاتف الجديد من الشركة المنتجة

أحدث هواتف أندرويد بمواصفات خارقة ونظام التشعيل الخاص به هو أند رويد 11.0 . هاتف ون بلس 9 برو حجم الشاشة الخاصة بالهاتف 6.7 بوصة وهو بتقنية FLUID AMOLED . HASSELBLAD يأتي به الهاتف بالمعالج الخاص بالهاتف من الفئة الجديدة QUALCOM SNAPDRAGON 888 . ONEPLUS الهاتف الجديد حجم الذاكرة الخاصة به يبدأ من 8GB حتي السعة التخزينية 12GB للذاكرة العشوائية . ون بلس 9 الهاتف الجديد والبطارية الخاصة بالهاتف حجمها يصل إلي 4500 مللي أمبير وهي سعة كبيرة . ون بلس الهاتف الجديد تم الإعلان عنه من الشركة المنتجة اليوم 23 من مارس الحالي لعام 2021 .

ONEPLUS 9 PRO وما هي أهم المميزات التي تميز الهاتف الجديد ون بلس 9 المعلن عنه اليوم

أحدث هواتف أندرويد بمواصفات خارقة ون بلس الهيكل الخاص بالهاتف من الألمنيوم .

ONEPLUS 9 PRO الواجهة الخاصة بالهاتف من مادة الزجاج نوع غورلا وأيضاً ظهر الهاتف .

هاتف ون بلس 9 برو الوزن الخاص بالهاتف الجديد 197 جرام فقط مما يشعر مستخدمه أنه خفيف الوزن .

ONEPLUS الهاتف الجديد الذي سيتم طرحه في الأسواق سيكون بلونين الأخضر واللون الأسود .

ون بلس 9 الهاتف الجديد النسبة المحدد لهيكل الهاتف والشاشة تصل إلي 91.8% بنسبة متناسقة .

ون بلس والنوع الخاص بمعالج الهاتف الرئيسي يأتي بثماني النواة ومعالج الهاتف للرسوميات ADRENO 660 .

ONEPLUS 9 PRO الجديد وذاكرته الخاصة بالتخزين 128GB وسعة 256GB بسعتي مختلفتين للتخزين .

هاتف ون بلس 9 برو يتميز بخاصية الشحن السريع بمعدل 65 وأت ويشحن بنسبة 10% في 29 دقيقة فقط .

ون بلس مرفق معه الشحن اللاسلكي ونسبة الشحن الخاصة به 50 وأت ويصل للشحن بنسبة 10% في 43 دقيقة .

ONEPLUS 9 PRO يدعم كافة الشبكات الخاصة بالاتصال حتي الجيل الخامس من الشبكات 5G .

الهاتف الجديد يتم طرحه بعدد 4 كاميرات خلفية من سلسلة هاتف ون بلس 9 برو

تتميز الكاميرا الخلفية الأولي من ون بلس بحجم 48 ميجا بكسل وتأتي عريضة . تتميز الكاميرا الخلفية الثانية من هاتف ون بلس 9 برو بحجم 8 ميجا بكسل TELEPHOTO . تتميز الكاميرا الخلفية الثالثة من هاتف ONEPLUS بحجم 50 ميجا بكسل وتأتي بحجم العريض جداً . تتميز الكاميرا الخلفية الرابعة من هاتف ون بلس 9 برو بحجم 2 ميجا بكسل ومختصة بالعمق . يأتي الهاتف الجديد بالكاميرا الخاصة بالتصوير السلفي بحجم 16 ميجا بكسل وهي عريضة AUTO HDR .

أسعار الهاتف الجديد والسلسلة الخاصة به هاتف ون بلس 9

سعره في المملكة العربية السعودية 3635 ريال سعودي .

سعر الهاتف ون بلس في جمهورية مصر العربية 15290 جنيه .

سعر الهاتف ون بلس 9 برو في دولة العراق 1415625 دينار عراقي .

سعر الهاتف في دولة الهند يبلغ 70325 روبية هندية .

السعر الخاص بهاتف ONEPLUS عالمياً 970 دولاراً أمريكياً .

ONEPLUS 9 PRO والسلسة الخاصة بالهاتف الجديد الذي سيتم طرحه في الأسواق والذي يتم طرحه بلونين مختلفين والأسعار الخاصة به في بعض الدول والتي تتفاوت حسب ما يتم تسعيره وفقاً لمنافذ الجمارك الخاصة بكل دولة علي السلع التي يتم أستيرادها وتم التصريح من الشركة المنتجة للهاتف ون بلس 9 برو أنه سيتم طرحه في الأسواق في يوم 2 أبريل القادم لعام 2021 .