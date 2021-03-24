Google Analytics شرح بالخطوات للحصول على حساب جديد و رقم التتبع  لتحسين أرباح المواقع والمدونات والمتاجر الإلكترونية

Google Analytics شرح يعد من أهم الشروحات التي يبحث عنها مستخدمي المواقع الإلكترونية، والمدونات لمراقبة إحصائيات جوجل، والإطلاع على التقارير الإحصائية التي توضح مدى النجاح والوصول إلى الهدف الذي أنشأ من أجله الموقع، أو المدونة، أو المتجر الإلكتروني، وذلك من خلال عدة مميزات يوفرها حساب انالتيكس، ومن خلال مقالنا علي موقع” ثقفني” سوف نتناول مميزات الحساب والخطوات التي تمكن الباحث من الحصول على حساب Google Analytics ورقم تتبع حيث يقوم بنسخه، ولصقه في صفحة إعدادات الموقع المراد تتبع بياناته.

Google Analytics شرح مميزات حساب الإحصائيات من جوجل وأهمها:

كم يبلغ عدد زوار الموقع أو المدونة الحاليين.

متوسط الزمن الذي يقضيه الزائر على الموقع.

عدد الأشخاص المترددين دورياً.

الكلمات المفتاحية الرئيسية الأكثر روجا.

الموضوعات الأكثر زيارة وأعلى تحقيق للربح.

مصادر الزيارات هل من بحث جوجل أو الإعلانات أو فيس بوك وغيرها .

ثانيا شرح جوجل انالتيكس والحصول على كود التتبع

للحصول على حساب Google Analytics لابد من وجود حساب gmail من أجل تنصيب أداه جوجل أنالتيكس الرائعة والاستفادة بالميزات السابق ذكرها لمتابعة التقارير التي تصدر حسب رغبة المشترك (بومياً أو كل أسبوع أوشهرياً ) وأليكم الخطوات بالتفصيل:

البحث عن Google Analytics على محرك البحث العالمي جوجل. نضغط على رابط جوجل انالتيكس سوف يطلب منك تسجيل الدخول عبر الجميل الخاص بك أولا ولا يمكن التسجيل بدونه فإذا كنت لا تملك gmail عليك الحصول على حساب. نكتب أسم الحساب ثم أسم الموقع. نختار اسم البلد المراد تتبع بيانات الموقع الموجود بها ولتكن مصر. نختار العملة أو نتركها كماهي بالدولار. قبل الضغط علي التالي نضغط على خيار الإعدادات المتقدمة سنجد عدة خيارات نضغط على Universal Analytics سيطلب منك أسم الموقع يتم أدخاله ثم الضغط على إنشاء وقبول الشروط ثم التالي. يظهر رقم الحساب والاسم وكود التتبع بهذا الشكلUA-192453744-1 نقوم بنسخ الكود ووضعه في صفحة إعدادات الموقع أو المدونة الخاصة ب جوجل انالتيكس.

جدير بالذكر أن حساب Google انالتيكس يُمكنك من ربط أكثر من موقع بكود تتبع جديد من خلال أيقونه “ألأدمن “واختيار أضافه موقع جديد، ويمكنكم أيضا متابعة شرح إضافة أداة حساب Google Analytics بالفيديو