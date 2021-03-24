الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم

أعلن وكلاء شركة FAW الصينية أن سيارات T77 المعدّلة الجديدة ستصل قريبا السوق الروسية وعددا من أسواق آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأكثر ما يلفت الانتباه في المركبات الجديدة هو تصميمها المميز الذي يمنحها طابع القوة من خلال الخطوط الحادة في عناصر الهيكل الخارجية، والعجلات الكبيرة بأقراصها المصنوعة من الكروم، فضلا عن المصابيح العصرية التي حصلت على عدة أنواع من وحدات الإضاءة التي تعمل بتقنيات LED لتوفر رؤية ممتازة في مختلف الظروف.

وجاءت هياكل هذه السيارات بطول 4 أمتار و52 سنتيمترا، بعرض 184 سم، وارتفاع 161 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 270 سم.

أما القمرة فجهزت بمقاعد جلدية مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة القيادة حصلت على شاشات لمسية كبيرة، ومساعد إلكتروني مميز يتفاعل مع الأوامر الصوتية، وأنظمة مولتيميدا توفر اتصالا لاسلكيا للشاشات مع الأجهزة والهواتف الذكية.

وحصلت T77 على حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وأنظمة لتثبيت السرعة، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والطرق الزلقة.

وستطرح هذه السيارات بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 169 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتية بست سرعات، أما أسعارها في فمن المفترض أن تكون نحو 15 ألف دولار.