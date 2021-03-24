فيسبوك يعمل على تقديم تجربة مماثلة لتطبيق ”كلوب هاوس”

كشفت تقارير تقنية جديدة، أن ”فيسبوك“ يعمل على تقديم تجربة بث صوتي مباشر على غرار Clubhouse في المستقبل، بعد خطوات مماثلة من ”تويتر“ و“تليغرام“.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ في وقت سابق، أن فيسبوك يعمل على نسخته الخاصة من تطبيق الدردشة الصوتية لنظام iOS، وكشفت التقارير تفاصيل جديدة حول ما ستكون عليه تجربة الدردشة الصوتية في فيسبوك.

ويسمح الإصدار التجريبي الحالي الخاص بميزة الدردشة الصوتية للمستخدمين، باختيار نوع الغرفة التي يريدونها، ويتميز أحد الخيارات ببث صوتي خاص مع الأصدقاء.

ووفقا للمسرب الشهير أليساندرو بالوزي، الذي شارك لقطات للميزة المقبلة، تعمل غرف الصوت في فيسبوك بشكل مستقل عن تطبيق ”ماسنجر“، وتُظهر الصور خيار إنشاء غرفة صوت تحت عنوان ”ما الذي يدور في ذهنك“ على الصفحة الرئيسة لفيسبوك، في الشريط ذاته الذي يعرض قصص فيسبوك للأشخاص.

ومن المقرر أن يؤدي النقر على زر ”إنشاء غرفة“ إلى السماح للمستخدمين بتحديد إما ميزة الصوت الحي التي ستكون عامة مثل: تطبيق ”كلوب هاوس“ أو الصوت لإجراء مناقشات خاصة مع الأصدقاء والعائلة.

يُذكر أن منصة ”تيلغرام“ تعمل هي الأخرى على إضافة ميزة الغرف الصوتية لتطبيقها، كما أعلن موقع تويتر أيضا عن خدمة Spaces sound المقرر إطلاقها في أبريل المقبل، وتتيح Spaces لمستخدمي تويتر إجراء محادثات صوتية مباشرة مع أشخاص آخرين أو مجموعات من الأشخاص.