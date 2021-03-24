ألعاب تتسبب في موت أطفالك يجب الابتعاد عنها

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عمر شويل - جدة ألعاب تسبب في موت أطفالك يجب الابتعاد عنها، انتشر مؤخرا العديد من الألعاب التي تجعل كثير من الأطفال يؤذون أنفسهم يتسببون في قتل أنفسهم وبالتالي تم التحذير من هذه الألعاب وعلى الآباء والأمهات الانتباه على أولادهم لتجنب هذه الألعاب مثل لعبة الحوت الأزرق ولعبه بابجي التي تعتبر من أخطر الألعاب التي تضر الأطفال، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على أهم الألعاب التي تتسبب في موت لاعبها.

أهم الألعاب التي تتسبب في موت لاعبها

لعبة بابجي من أكثر الألعاب التي تحرض حياة لاعبيها للموت، وهي عبارة عن معركة يشارك فيها العديد من اللاعبين وفي كل مباراة يهبط حوالي 100 لاعب إلى الخريطة التي يتواجد فيها العديد من الأسلحة والأدوات، ثم يبدءون بمقاتلات بعضهم حتى يموت الجميع وبالتالي تتسبب هذه اللعبة قتل طفل من حين لآخر في وفاة العديد من الأطفال.

لعبة الحوت الأزرق

تعتبر من أكثر الألعاب الإلكترونية وقد تم إنشائه في عام 2015 وقد توفي بسببها العديد من الأطفال والكبار ولكن لم يتم حظرها حتى الآن حيث تسببت في وفاة أكثر من مائة طفل.

لعبة تحدي تشارلي

هذه اللعبة من ضمن الألعاب الإلكترونية الخطيرة على حياة الأطفال وتتضمن أثناء لعبها اللوازم المدرسية وخاصة الورقة والقلم وتكون عبارة عن دعوة شخصية ميتة تدعى تشارلي وتتسبب في وفاة الأطفال الذين يقومون بلعبها.

لعبه مريم

تعتبر من أكثر الألعاب التي تسببت في جعل الكثير من العائلات يشعرون بالرعب والخوف الشديد، لأنها تساعد الأطفال والمراهقين على الانتحار وفي حالة عدم الاستجابة لها تقوم بتهديدهم أنها سوف تقوم بإيذاء عائلته.

لعبة جنيه النار

هذه اللعبة تقوم بتشجيع الأطفال على اللعب بالنار وتحثهم على اللعب بالنار التي سوف ترجع لهم يتحولون إلى مخلوقات ناريا وذلك عن طريق استخدام مواقد الطبخ وبالتالي تتسبب في وفاة الآلاف من الأطفال.