حمل تحديث ببجي موبايل الآن وشارك في المعركة بأحدث الأطوار

حمل تحديث ببجي موبايل الآن وشارك في المعركة بأحدث أسلحة قامت الشركة المالكة للعبة ببجي الشهيرة بإصدار تحديث جديدة تحت اسم PUBG Mobile 1.3 أو المائة قاع، وهو تحديث يتضمن العديد من تطورات الأسلحة والخرائط والثكنات ليضمن للاعب تفاعل أقوى داخل ساحة المعركة تعرف أكثر على تفاصيل من خلال موقعنا.

تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 1.3 المائة قاع

اشتهرت ببجي موبايل منذ بدأ إصدارها بأنها أقوى لعبة معارك حيث اعتمدت على أقوى رسوم جرافيكس وتفاصيل تشعر اللاعب بأنه داخل ساحة معركة حقيقة الأمر الذي جعل عدد المستخدمين للعبة حول العالم يتجاوز المليار لاعب، وقد أصدرت الشركة المالكة لببجي العديد من إصدارت التحديث كان آخرها تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 1.3 المائة قاع بتاريخ التاسع من مارس 2021 الذي أصبح متاح للتنزيل بشكل مجاني لجميع هواتف الأندرويد والـ IOS من خلال متجر جوجل بلاي وآبل ستور ويتم ذلك من خلال:

قم بمسح اللعبة من على جهازك.

توجه إلى متجر الألعاب الخاص بنظام هاتفك.

اكتب في حقل البحث PUBG Mobile 1.3 مائة قاع.

ستظهر لك اللعبة كخيار أول اضغط عليها وقم بتثبيتها على الهاتف.

أنت الآن مستعد للمشاركة في مغامرة بأعلى تقنية حديثة لأسلحة وخرائط ببجي.

تحميل تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 1.3

إن تحديث ببجي موبايل الجديد يمكنك من التجهز للمشاركة في أقوى المعارك الكلاسيكية التي يشارك فيها أكثر من مائة لاعب، تتمكن في المشاركة عن طريق عدة أوضاع وضع الحمولة وسريع الوتيرة وغيرها عن طريق منافسة أربعة ضد أربعة ويجب أن تحافظ على سلامتك وتصمد حتى النهاية لتتمكن من الفوز وإن شعرت بالخطر لا تتردد في إطلاق النار، التحديث يضم العديد من الخيارات أيضاً كالدردشة الصوتية وأوضاع التدريب وضبط إعدادات من الموبايل جربه الآن.