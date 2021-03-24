تحميل تحديث فورت نايت الجديد بأزياء الخلفية وشحن نقاط V-Bucks

يبحث الكثير من عُشاق ومحبي لعبة fortnite عن تحميل تحديث فورت نايت الجديد بجميع الأشكال والأزياء وأزياء الخلفيات الأحدث، من أجل الحصول على تلك الإضافات، بجانب شحن نقاط اللعبة V-Bucks، وهو ما أتاحته اللعبة للحصول عليها بكل سهولة لجميع اللاعبين بدون استثناء، الأمر الذي يساعدهم في تخطي المستويات المتقدمة من المنافسة، والحصول على المكافآت والهدايا باستمرار، كذلك البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة، بخلاف التزود بحزمة Hazard Platoon التي تحفز اللاعبين لفتح محافظهم ورش المزيد من النقود، والعثور على الزي الجديد والمهام الأساسية من فئوس وأسلحة ومعدات ومركبات وغيرها.

تحميل تحديث فورت نايت الجديد

ويمكن الآن تحميل تحديث فورت نايت من خلال الموقع الرسمي للشركة المالكة للعبة epic games أو من خلال تحميله عبر المنصات الأساسية الخاصة به، مع العلم ان الكثير من اللاعبين سيتم الحصول على التحديث تلقائيًا دون أي تدخل، وسيظهر معه الإضافات الجديدة فور انتهائه، ومن أبرز ما تضمنه هذا التحديث هو تنوع خيارات التخصيص الكاملة في أشكال الأزياء الجديدة، خاصةً زي Centurion، وإجراء تحسينات موسعة على المتاجر البصرية والصوتية للعبة، مع تضمين الفأس الذهبية وعدد من القطع الجديدة التي تُغري العديد من لاعبي Fortnite، مع تحديث عام لـ خرائط اللعبة وإضافة بعض الخرائط الجديدة صغيرة الحجم التي تناسب كل مرحلة على حدها.

وشحن نقاط V-Bucks

كما يمكن للاعبين من شحن نقاط وحزم V-Bucks Fortnite الأرخص المتوفرة التي تمكنهم من التزود الأسلحة والمعدات وتخطي المستويات الأصعب مع المنافسين، وإضافة عدد ليس بالقليل من النقود الحقيقة للحساب الخاص بك، من أجل إنفاقها للتزود بما تريد من المتجر ومن البالتال رويال والـ Creative والحصول على الميداليات المدرجة باللعبة والتي يصل عددها لـ 6 ميداليات، توفر كل medals منها التقدم في المستويات وقنص الأعداء والبقاء حيًا، ومن أبرز تلك الميداليات (ميدالية XP) المختصة برفع قوة التنافس، وSniper Medal التي يمكنك الحصول عليها بعد قنص أحد المنافسين أو القضاء على عدو لك أي قتله عن بعد 100 متر.