طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 بطريقة أمنة دون كذب ستحصل 1200 شدة يوميا

تعرف على طريقة شحن شدات ببجي حيث تعد لعبة ببجي من الألعاب المسلية والمحببة إلي جميع الأعمار والأشخاص، حيث قام الملايين بتحميل و ممارسه هذه اللعبة منذ أن نزلت عالم الالكترونيات عام 2017، وحتى الآن مازالت تحتل المركز الأول في الأقبال على الألعاب الإلكترونية من جميع الأعمار والفئات ولعلى السبب الرئيسي هو إنها لعبة متجددة وشيقة وممتعة، فهي دائما ما ينزل لها تحديثات جديدة تدخل على الأسلحة والخرائط وكذلك تصميمات الجرافيك العالية والإضاءة والوضوح والواقعية.

شحن شداد ببجي

لعبه الأكشن الأولى في العالم هي ببجي حيث يرغب كل لاعب في هذه اللعبة أن يكون هو الأفضل والأكثر قتالاً، وأن يكون صاحب القدرة العالية في التغلب على جميع خصومه بأسهل واروع الأسلحة، وكل هذا لا يتحقق إلا بعد شحن شدات ببجي الخاص بك حتى تتمكن من الوصول لهدفك وهو القضاء والتغلب على خصومك، ولذا نقدم لكم طريقة مجانية لمن يرغب في شحن شداد ببجي بدون أي نقود ولا تحتاج لرقم الفيزا ونحن نقدم لك هذا الهدف بالخطوات الأتية.

طريقة شحن شدات ببجي

الشرط الأول لهذه الطريقة هو

أنه يجب عليك الترقية إلى Elite Pass Royale.

تمت ترقية أكثر من 8 ملايين لاعب بالفعل إلى اعتبارا من الموسم السابع حتى الآن.

يمكنك الترقية إلى 600 UC Elite pass.

باستخدام هذا، ستتمكن من كسب 600 UC خلال الموسم من خلال إكمال مهام RP في علامة التبويب RP.

ستحتاج إلى إكمال جميع المهام، وفي بعض مستويات RP ستربح 30 UC، وبذلك يصل إجمالي وحداتك إلى 600.

يتيح لك ذلك شراء عناصر أو جلود أو حتى الاحتفاظ بها في اللعبة لترقية Elite Royale Pass للموسم القادم. لقد كنت أفعل هذا منذ الموسم الرابع.

ببجي موبيل

من الألعاب الجماعية لعبة ببجي التي تعتمد على المنافسة والصراع الذي قد يلائم طبيعة الكثير من البشر محبي المغامرة، ودائماً اللاعب يتنافس مع الآخرين على البقاء وهي من أعلى درجات الأكشن فاللاعب معرض للموت والخروج من اللعبة، ولكي لا يحدث هذا لابد من شحن الشداد الخاصة بك لتتمكن من القضاء على أعداءك ومنافسيك، ولكن كيف يمكنك تطوير أسلحتك وشحن الشدات الخاصة بك بطريقه امنه وسهله ومجانيه.