سامسونج تستعد لطرح هاتف بشاشتين قابلتين للطي‎‎

كشفت أحدث التسريبات أن شركة ”سامسونغ“ تعمل على تطوير هاتف بشاشتين قابلتين للطي، بحيث يمكن فرد الهاتف ليتحول إلى تابلت كبير.

وركزت العديد من الشركات على صناعة الهواتف المحمولة القابلة للطي وأطلقت شركات هواتف قابلة للطي مثل هاتف غالاكسي فولد، ولكن الآن كشفت براءة اختراع مسربة أن ”سامسونغ“ تعمل على أخذ الخطوة التالية بتطوير هاتف بشاشتين قابلتين للطي، والذي يتحول إلى تابلت عند فتحه.

ووفقا لموقع ”تومز غايد“، يحتوي الهاتف على مفصلتين بحيث يمكن طيه إلى ثلاثة أجزاء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه نهاية هذا العام.

ومن المقرر أن ينضم الهاتف الجديد إلى سلسلة غالاكسي زد القابلة للطي، التي تشمل Galaxy Z Fold و Galaxy Z Flip، اللذين قد يظهران بإصدارات جديدة هذا العام.

وبينما لا يزال الهاتف قيد التطوير حتى الآن، من المتوقع أن يحصل على تصميم رائع ومميز، وستكون الشاشة المكشوفة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9 أو 18: 9، للسماح بتشغيل المزيد من الألعاب والتطبيقات الأخرى بشكل سلس مع توفير دقة أفضل.

يذكر أن سامسونغ تهدف للتركيز العام الجاري على قسم الهواتف القابلة للطي، بعد أن حددت هدفًا داخليًا لزيادة مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي وتحقيق مبيعات مماثلة لمبيعات أجهزة غالاكسي نوت التي تحقق أكثر من 10 ملايين كل عام.