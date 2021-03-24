سعر Oneplus 9 Pro في السعودية أقوى هاتف من حيث المنافسة كمواصفات وسعر

سعر Oneplus 9 Pro في السعودية ،أعلنت شركة وان بلس Oneplus وهي شركة صينية حديثة تأسست عام 2018 عن قُرب إصدار سلسلة هواتف جديدة وهي Oneplus 9 Pro و Oneplus 9 Pro وتتمتع الهواتف بمواصفات جذابة مقابل سعر منافس لتدخل سلسلة الهواتف في منافسة كبيرة مع هواتف السامسونج والريلمي، من خلال المقالة سوف يتم التعرف على سعر Oneplus 9 Pro عالميا والدول العربية وأهم المواصفات المميزة في هاتف وان بلس 9 برو والتعرف على مميزاته وعيوبه.

مواصفات هاتف وان بلس 9 برو

يأتي الهاتف بوزن 197 جرام مع أبعاد 2 × 73.6 × 8.7 ملم. يدعم الهاتف شريحتي أتصال من نوع نانو سيم. الهاتف مصنوع من الزجاج والألمونيوم. يدعم الهاتف شبكات الأتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس. الشاشة من نوع LTPO Fluid2 AMOLED وتأتي بدقة 1440×3216 بيكسل وحجم 6.7 بوصة وجودة الشاشة +QHD . تأتي ذاكرة الهاتف الداخلية بإصدارين الأول 128 جيجا بايت و ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، والثاني 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا رام، مع عدم إمكانية تزيد المساحة التخزينية الداخلية. كاميرا الهاتف الخلفية رباعية 48+8+50+2 ميجا بكسل ومزودة بفلاش ليد مزدوج مع إمكانية التصوير الواسع والتصوير البانورامي. الكاميرا الأمامية دقتها 16 ميجا بكسل وتدعم التصوير التلقائي بتقنية الـ HDR. تدعم الكاميرات تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K و الـ 4K. معالج الهاتف من شركة كوالكم وهو سناب دراجون ثماني النواه 888، أما المعالج الرسومي فهو من نوع أدريانو 660. يدعم الهاتف الأتصال قريب المدى. يدعم الهاتف مستشعرات الأمان والحماية كمستعر بصمة الأصابع ومستشعر الـ Face Unlock. يدعم الهاتف منفذ للـ USB من نوع Type C. نظام تشغيل الهاتف هو Android 11 مع واجهة OxygenOS 11. البطارية تأتي بسعة 4500 ملي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 65 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات. الهاتف سوف يتوفر في الأسواق العالمية والمحلية بالألوان الأخضر والفضي والأسود.

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سعر Oneplus 9 Pro في السعودية والدول العربية