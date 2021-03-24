نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيقات شحن شدات ببجي PUBG UC مجاناً وتحويلها إلي حسابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيقات شحن شدات ببجي، بسبب معاناة لاعبى لعبة ببجي الشهيرة في الحصول علي شدات لعبة ببجي موبايل، وصعوبة الحصول عليها بدون رصيد، مما يسبب الخسارة لمعظم اللاعبين، بسبب عدم توافر الأسلحة لديهم التي تمكنهم من الفوز في لعبة ببجي الشهيرة، لذلك في المقالة، نقدم لكم أفضل تطبيقات شحن شدات ببجي مؤخراً، للحصول عال الشدات بطريقة سهلة وبسيطة وبدون استخدام رصيد.



تطبيقات شحن شدات ببجي

سنتحدث عن أكثر من تطبيق مميز في شحن شدات ببجي مجانية بسهولة عن طريق هاتفك، وبدون الحاجة إلي خسارة الرصيد، وذلك من خلال النقاط التي تستخدم كعملة افتراضية لتحويلها إلي UC في لعبة ببجي .

تطبيق Wallet Joy لشحن شدات اللعبة

يقوم التطبيق بسهولة في شحن الشدات، حيث يوفر مجموعة من الألعاب، عند لعبك إليها يقوم بمنحك العديد من النقاط، ثم بالضغط علي كلمة Reedem، قم بالبحث عن شدات ببجي موبايل، ثم قم بالضغط علي الاختيار الخاص به، وقم بكتابة الأيدي الخاص بك في اللعبة وبعدها ستتم تحويل الشدات بسرعة إلي حسابك ويعد هذا التطبيق من أشهر تطبيقات شحن شدات ببجي المجانية.

إليك أيضاً أفضل مواقع شحن شدات ببجي مجانا بطريقة مضمونة 2021 .

شحن شدات ببجي من تطبيق knlfe dash

يمكنك تجميع النقاط من خلال هذا التطبيق بطريقة آمنة وشريعة تماماً ببساطة من خلال

قم بالدخول علي متجر جوجل بلاي ، وابحث عن التطبيق ، وقم بتنزيله .

وابحث عن التطبيق وقم بتنزيله . بعد التثبيت علي هاتفك ، سيمنحك مهمة عليك اجتيازها ، ثم سيمنحك النقاط التي تتحول إلي شدات.

سيمنحك مهمة عليك اجتيازها ثم سيمنحك النقاط التي تتحول إلي شدات. مشاركة كود التسجيل في التطبيق مع أصدقائك .

شارك التطبيق علي الفيسبوك والواتساب للحصول علي نقاط إضافية.

ويعتبر تطبيق sGamer من أشهر تطبيق لشحن شدات ببجي بسهولة.

تطبيق Daily Buzzer للحصول علي الشدات

من تطبيقات شحن شدات ببجي الرائعة والتي يمكنك الاعتماد عليه في تجميع التقاط بسهولة عن خطوات بسيطة.

قم بتحميل التطبيق علي هاتفك من خلال متجر جوجل بلاي .

يقوم التطبيق بتقديم عروض وألعاب لطيفة ، يوفر لك عجلة الحظ spin & win وهي لعبة تمنحك نقاط ، وبعد حوزتك علي النقاط ، اضغط علي Add to Wallet وسيتم تحويلها إلي بريدك.

يوفر لك عجلة الحظ spin & win وهي لعبة تمنحك نقاط وبعد حوزتك علي النقاط اضغط علي Add to Wallet وسيتم تحويلها إلي بريدك. وبعد الرجوع إلي الرئيسية ، ستلقي الكثير من العروض مثل صندوق الهدايا يمنحك نقاط عديدة .

ستلقي الكثير من العروض مثل صندوق الهدايا يمنحك نقاط عديدة . ويمكنك كسب النقاط من خلال مشاركة التطبيق عبر الواتساب .

ويحتوي علي العديد من التطبيقات والألعاب عند تحميلها يمنحك النقاط أيضاً.

يوفر التطبيق عدة مقالات يمكنك تصفحها وكسب النقاط بعد تصفحك لها.

ولتحويل النقاط اضغط علي أيقونة wallet ، اضغط علي reedem، سيظهر لك عديد من الاختيارات من ضمنها شحن جواهر فري فاير وشحن ببجي.

إليك أيضاً تطبيق شحن جواهر فري فاير بطريقة يسيرة وبسيطة.