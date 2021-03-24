نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايل وان بلص 9 برو سعر ومواصفات موبايل Oneplus 9 Pro في المقال التالي

موبايل وان بلص 9 برو سعر ومواصفات موبايل oneplus 9 pro: أعلنت شركة oneplus العالمية عن هاتف جديد من هواتفها العملاقة، وتتميز هواتف شركة وان بلص بالخامات العالية والشرائح القوية والمتانة والأناقة فى التصميم، ويأتي هاتف وان بلص 9 برو من فئة الفلاجشيب، يأتي بمواصفات قوية، من حيث الكاميرات والشاشة والمعالج، كل هذة التفاصيل سوف نعرفها لكم في مقالنا هذا علي موقع ثقفني الإخباري. مواصفات موبايل oneplus 9 pro المعالج: يأتي المعالج من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 888 ثماني النواة بمعمارية 5 نانوميتر.

يأتي المعالج من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 888 ثماني النواة بمعمارية 5 نانوميتر. معالج الرسوميات: يأتي الموبايل بمعالج رسوميات من نوع Adreno 660.

يأتي الموبايل بمعالج رسوميات من نوع Adreno 660. الذاكرة: يأتي الموبايل بذاكرة تخزين صلبة بسعة 128 جيجا مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، وتأتي نسخة أخري من الهاتف تتوفر بذاكرة تخزين صلبة بسعة 256 جيجا مه ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا، ولا يدعم الهاتف إضافة ذاكرة اضافية .

يأتي الموبايل بذاكرة تخزين صلبة بسعة 128 جيجا مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، وتأتي نسخة أخري من الهاتف تتوفر بذاكرة تخزين صلبة بسعة 256 جيجا مه ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا، ولا يدعم الهاتف إضافة ذاكرة اضافية . الكاميرا الخلفية: يأتي الموبايل بكاميرا خلفية رباعية، تأتي الكاميرا الأولي بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة الي فلاش ليد، وتدعم الكاميرات تصوير الفيديو بجودة Full Hd.

يأتي الموبايل بكاميرا خلفية رباعية، تأتي الكاميرا الأولي بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة الي فلاش ليد، وتدعم الكاميرات تصوير الفيديو بجودة Full Hd. الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4.

تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4. الشاشة: تأتي شاشة الموبايل من نوع Fluid AMOLED بمساحة 6.7، بدقة Full HD بجودة 3216×1440 بكسل، ومزودة بطبقة حماية من جورنينيج جوريلا جلاس.

تأتي شاشة الموبايل من نوع Fluid AMOLED بمساحة 6.7، بدقة Full HD بجودة 3216×1440 بكسل، ومزودة بطبقة حماية من جورنينيج جوريلا جلاس. البطارية: تأتي بطارية الموبايل بسعة 4500 ميللي أمبير غير قابلة للإزالة، وتدعم الشحن السريع 65 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي 50 وات.

تأتي بطارية الموبايل بسعة 4500 ميللي أمبير غير قابلة للإزالة، وتدعم الشحن السريع 65 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي 50 وات. تصميم الهاتف: يأتي ظهر الموبايل من زجاج غوريلا جلاس والإطار الجانبي من الألومنيوم، بوزن 197 جرام، ويأتي باللونين الأخضر والأسود.

يأتي ظهر الموبايل من زجاج غوريلا جلاس والإطار الجانبي من الألومنيوم، بوزن 197 جرام، ويأتي باللونين الأخضر والأسود. مواصفات أخري للهاتف: يدعم الهاتف مستشعر البصمة أسفل الشاشة، ويدعم مكبرات الصوت، ولا يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعات الأذن، سعر موبايل oneplus 9 pro يأتي السعر العالمي لموبايل وان بلص 9 برو بسعر 970 دولار أمريكي. ويأتي سعر جوال وان بلص 9 برو في المملكة العربية السعودية بسعر 3635 ريال سعودي. ويأتي سعر الموبايل في مصر بسعر 15290 الف جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة موبايل وان بلص 9 برو سعر ومواصفات موبايل Oneplus 9 Pro - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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