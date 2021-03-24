طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 free fire عن طريق ID بدون فيزا

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عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا، لعبة فري فاير من الألعاب القتالية الإلكترونية المتميزة التي يحبها الكثير من الصغار والشباب في جميع أنحاء العالم حيث حصلت هذه اللعبة في التصويت الذي تم في عام 2019 م على متجر جوجل بلاي على لقب (أفضل لعبة شعبية)، وهذا لأنها تعدت ال 500 مليون مرة تحميل خلال هذا العام، وقد كان أول ظهور لهذه اللعبة في الرابع من شهر ديسمبر لعام 2017 م.

طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 free fire

يحتاج أي لاعب للعبة فري فاير إلى وجود ما يسمى بالجواهر، التي تساعده على شراء أسلحة وملابس جديدة ، تجعل عملية اللعبة والفوز في القتال أكثر متعة وإثارة، ولكن هذه الجواهر تحتاج إلى مبالغ نقدية لشرائها، ولأن أغلي لاعبين هذه اللعبة من فئة الشباب الذي لا يمتلكون بطاقات بنكية تمكنهم من شراء هذه الجواهر، ولذلك يبحث أغلب لاعبين لعبة فري فاير على طرق مجانية للحصول على هذه الجواهر دون مقابل مالي.

خطوات شحن 2021 free fire عن طريق ID

وتوفر بعض المواقع هذه الخدمة للاعبين وذلك عن طريق بعض النقاط التي يتم الحصول عليها عن طريق النقر على بعض الإعلانات التي تظهر على الموقع أو مشاهدة بعد الفيديوهات، وبمجرد تجميع هذه النقاط يتمكن اللاعب من الحصول على هذه الجواهر، وعلى الرغم من سهولة هذه الطريقة إلا أنه يجب التأكد من مصداقية هذه المواقع قبل استخدامها، لأن بعض المواقع تكون عبارة عن هكرز يخترقون حساب اللاعب.

موقع شحن جواهر فري فاير مجانا

كما يمكن الحصول على هذه الجواهر بطريقة مجانية من خلال أحد المواقع الخاصة بالشركة المصدرة للعبة فري غاير وهي شركة غارينا، وهذا الموقع هو ihack.games، حيث يتم الدخول عليه وبعد ذلك يتم كتابة اسم اللعبة في محرك البحث، وبعد الدخول عليها يتم تسجيل الدخول، والذي يمكن أن يتم عن طريق الآي دي الخاص باللاعب أو حساب الفيس بوك والذي يجب أن يكون مربوط باللعبة قبل تسجيل الدخول، وبعد إتمام عملية تسجيل الدخول تظهر الكثير من العروض للحصول على الجواهر، وعلى اللاعب اختيار العرض المناسب له والحصول على الجواهر، وبعدها يتم العودة إلى اللعبة والاستمتاع بالجواهر.