نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهرباء مجانية في منزلك لحالات الطوارئ اصنعها بنفسك بخطوات سهلة ودون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة كهرباء مجانية في منزلك لحالات الطوارئ اصنعها بنفسك خلال دقائق بخطوات سهلة ودون تكاليف، نتناول اليوم حل جذري يمكنك استخدامه بشكل مؤقت في حالات الطوارئ عند انقطاع الكهرباء، حيث يمكنك إنارة مصباح بدون كهرباء والحصول على إنارة ولو بسيطة من منزلك لحين عودة التيار الكهربائي للعمل مرة أخرى، تعتمد الطريقة بشكل أساسي على حرارة الهاتف الأرضي مع إستخدام أدوات بسيطة جداً ومصباح كهربائي صغير، فإذا كنت ممن يعانون بشكل دائم من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في منزلهم فسوف يفيدك هذا الموضوع بشكل أكيد، والذي سوف نتعلم من خلاله بالخطوات طريقة بسيطة يمكنك من خلالها صنع كهرباء في منزلك للاستخدام أثناء حالة الطوارئ.

طريقة صنع كهرباء مجانية في منزلك في حالات الطوارئ

كل ما تحتاج إليه لكي تصنع كهرباء في منزلك عند التعرض لتوقف التيار أو انقطاع الخدمة هو الأدوات التالية: هاتف أرضي ووصلاته المُستخدمة للإنترنت ومنها splitter ذو ثلاثة منافذ فردي مُتصل بالمنفذ الرئيسي أو المصدر والمنفذين الآخرين أحدهم خاص بالإنترنت والأخر للهاتف الأرضي بالإضافة إلى مصباح كهربائي مع سلك للتوصيل، بالاضافة إلى قطعة سلك توصيل من النوع الموصل للهاتف الأرضي أو الإنترنت.

يتم التخلص من الجزء البلاستيكي من قطعة السلك الموصلة للهاتف الأرضي ليظهر طرفين من النحاس، ثم يتم نزع الجزء العلوي من اللمبة أو المصباح لتظهر البوردة وبعد إزالتها سترى المُكثف، كل ما عليك هو ربط ولحام الطرفين النحاسيين من قطعة السلك بمنفذي المُكثف، ثم يتم تغطية التوصيلة بشمع حراري لمنع حدوث أي تلامس بين أطراف الأسلاك، ثم يتم تسخين طرف مسمار أو سكين دقيق لصنع ثقب صغير في الجزء لبلاستيكي الخارجي من اللمبة يكفي لإخراج الأسلاك، بعدها قم بتثبيت البوردة والجزء العلوي من اللمبة مرة أخرى، وبذلك سوف يصبح لديك مصباح كهربائي يخرج طرفي سلك من النوع الموصل للهاتف الأرضي من الجزء البلاستيكي منه.

طريقة دمج الأسلاك وتوصيل الكهرباء

على جانب آخر وفي الجزء الخاص بالهاتف الأرضي وتوصيلة الSplitter، قم بإحضار سلك توصيل هاتف أرضي مجهز ثم اقطع أحد جانبي السلك وتقشيره للحصول على طرفين آخرين، يتم توصيل الأطراف الأربعة بعد اختبارها وعكس الأقطاب الموجبة والسالبة ثم تغطيتها باللاصق، أما الطرف الثاني من السلك فيتم وضعه في مدخل الهاتف الأرضي في الsplitter وستلاحظ إضاءة المصباح على الفور وفي حالة لم ينير المصباح فهذا يعني أنك عكست الأقطاب لذا عليك إعادة الخطوة السابقة والتبديل بين الأسلاك للتأكد من أن الطرف الموجب متصل بالموجب والعكس، وبذلك تكون قد تمكنت من الحصول على كهرباء مجانية لإنارة المصباح وقت الطوارئ باستخدام حرارة الهاتف الأرضي.