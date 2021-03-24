سامسونج تكشف النقاب عن هاتف ”Galaxy M62” بتقنية ”5G”

كشفت شركة ”سامسونج“ الكورية النقاب عن هاتف جديد متوسط المدى بتقنية الجيل الخامس ”5G“، بعد إطلاق ”Galaxy A32 5G“ و ”Galaxy A42 5G“ و ”Galaxy A52 5G“ منذ عدة أيام.
ومن المقرر إطلاق هاتف ”Galaxy M62“ بتقنية الجيل الخامس في السوق الهندية قريبًا، حيث تم إدراج هاتف ذكي جديد من ”سامسونج“ برقم الطراز ”SM-M626B / DS“ على موقع ”BIS“ الهندي.
وسيتم إصدار ”Galaxy M62“ بتقنية ”5G“ وفتحة بطاقة ”SIM“ مزدوجة، ومن المحتمل أن يستخدم الجهاز معالجا مختلفا عن الموجود في جهاز ”Galaxy M62“ الأصلي، والذي تم إرفاقه بمعالج ”Exynos 9825“.
وتشير التقارير إلى أنه سيمتلك نفس شاشة ”Super AMOLED Infinity-O“ مقاس 6.7 بوصة مع نظام تشغيل ”Android 11“ وإعداد كاميرا رباعي وكاميرا سيلفي 32 ميجابكسل، وقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب، ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“، وبطارية 7000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 25 وات.
ومن الممكن أن يتم إطلاق الهاتف الذكي القادم في أسواق أخرى قريبًا.
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