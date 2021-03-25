خطوات تحميل لعبة ماين كرافت في 10 دقائق بدون فيزا

خطوات تحميل لعبة ماين كرافت، اللعبة بدأت تتطور من عام 2009م ومنذ وقت إطلاقها أصبحت من أفضل الألعاب على الإطلاق وهذا بسبب مميزاتها المختلفة على سبيل المثال مواجهة الوحوش واللعب جماعي مع الأصدقاء، ولذلك سنذكر لكم في هذا المقال أفضل طريقة لتحميل لعبة ماين كرافت على الأجهزة المختلفة.

خطوات تحميل لعبة ماين كرافت على الاندرويد

يبحث مستخدمي أجهزة الاندرويد عن طريقة لتحميل لعبة ماين كرافت لتحميل عليها، ولذلك سنذكر لكم في هذا المقال أفضل الطرق لتحميل لعبة ماين كرافت، وهي كالتالي:

عليكم بالذهاب إلى المتجر الخاص بلعبة ماين كرافت على جوجل بلاي.

يتم الضغط على الزر الخاص بتكلفة اللعبة، من ثم النقر على أيقونة المتابعة.

يتم القيام بإضافة معلومات البطاقة الائتمانية من أجل أن تقوم بشراء اللعبة.

انتظر عزيزي القارئ قليلاً، من أجل أن تنتهي من تحميل وتنصيب اللعبة.

يلزم تشغيل لعبة ماين كرافت والبدء في تشغيل اللعبة بشكل فوري.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت بالمجان