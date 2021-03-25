طريقة شحن شدات لعبة ببجي 1600 شدة في ثواني

طريقة شحن شدات لعبة ببجي بالطرق المختلفة، من الممكن شحن شدات لعبة ببجي من خلال الأيدي أو الرصيد فكلاهما يساعدان على الشحن وبطريقة سريعة وذلك من أجل الحصول على كافة المميزات المدفوعة التي توفرها لكم لعبة ببجي موبايل، كما أنها تساعدهم في الفوز على الأعداء.

طريقة شحن شدات ببجي من خلال الأيدي

على الرغم من أن طرق شحن لعبة ببجي متعددة إلا أن العديد من اللاعبين يفضلون شحن اللعبة من خلال الأي دي الخاص بهم، ولذلك سنتعرف الآن عن أسهل الخطوات لشحن شدات لعبة ببجي:

الذهاب فوراً إلى الموقع الخاص بشحن الشدات ببجي، وبعد ذلك ستنتقل إلى صفحة بها قائمة دول فقم باختيار المملكة العربية السعودية.

يجب العثور على لعبة ببجي، من ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بانطلاق.

يتم اختيار فئة الشدات التي تناسبكم من واجهة الموقع، ويكتب الرمز الخاص بالأي دي في الحقل المناسب له.

يتم تحديد طريقة الدفع التي تناسبكم، من ثم اختيار كمية الشدات.

يلزم النقر على أيقونة ادفع الآن الموجودة في الجزء السفلي للصفحة.

يتم إتباع كافة الإرشادات، للإتمام من عملية الدفع.

تشغل لعبة ببجي موبايل من أجل عرض الشدات، والذهاب إلى بريد اللعبة من أجل استلامها.

كيفية شحن شدات ببجي موبايل

وبالخطوات السابقة نكون قدمنا لك عزيزي القارئ خطوات شحن شدات لعبة ببجي من خلال الأيدي، وبهذه الطريقة تكون تمكنت من الحصول على مميزات الشدات والتي منها تغير الملابس إلى أفضل وامتلاك أحدث الأسلحة.