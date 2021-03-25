طريقة تحميل لعبة ماين كرافت في 10 دقائق مجانا

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طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الهاتف الجوال بالخطوات، من أكثر الأسئلة الشائعة في وقتنا الحالي هو كيفية تحميل لعبة ماين كرافت على الهاتف الجوال؟، حيث أن اللعبة من أفضل الألعاب انتشاراً في وقتنا الحالي ويبحث عن طريقة تحميلها العديد ولذلك جئنا إليكم اليوم لكي نذكر لكم خطوات تحميل لعبة ماين كرافت على الجوالات.
طريقة تحميل لعبة ماين كرافت
طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الاندرويد:
- في بداية الأمر يتم الذهاب إلى لعلة ماين كرافت من المتجر.
- يتم النقر على الرز الخاص بتكلفة اللعبة، من ثم النقر على أيقونة المتابعة.
- عليكم بإضافة معلومات البطاقة الائتمانية، من ثم شراء اللعبة.
- انتظر عزيزي القارئ قليلاً، لكي تنتهي من عملية التحميل والتنصيب.
- وفي النهاية يتم تشغيل لعبة ماين كرافت مباشرة والبدء في اللعبة.
كيفية تحميل ماين كرافت على الاندرويد
يوجد العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها تحميل لعبة ماين كرافت بالمجان على أجهزة الاندرويد المختلفة، ولكن يفضل الكثير من الأشخاص اتباع هذه الطريقة:
- يتم تحميل Google Opinion.
- وبعد ذلك يتم تشغيل التطبيق، من ثم القيام بإجراء الاستطلاعات المختلفة، كما يجب الرجوع إلى القائمة الخاصة بالتطبيق عندما يتوافر الرصيد المطلوب.
- يتم النقر على خيار Send your play credit.
- من ثم الذهاب إلى متجر التطبيقات، والبحث فوراً عن لعبة ماين كرافت.
- يتم شراء اللعبة وتحميلها مباشرة من خلال رصيد جوجل بلاي.
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