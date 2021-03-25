طريقة الحصول على سكنات فورت نايت Fortnite بكل سهولة من أكثر من موقع مجاني

سكنات فورت نايت لعبة الأكشن الشهيرة التي حازت على إعجاب الكثير من محبي ألعاب الأكشن والمغامرة، فاللعبة تعتبر المنافس الأول للعديد من الألعاب المشهورة مثل ببجي ولعبة أبيكس ليجندز وغيرها من الألعاب المشهورة، وتقوم فكرة اللعبة على المنافسة الكبيرة بين اللاعبين للبقاء على قيد الحياة، حيث يتم إنزال اللاعبين على أرض جزيرة خالية إلا من قليل من الزومبى لتكون الجزيرة ساحة للقتال، ومن خلال السكنات يستطيع اللاعبون الظهور بمظهر جذاب للغاية، فهي بمثابة عنصر التجميل في اللعبة.

أندر سكنات فورت نايت

سكنات فورت نايت كثيرة ومتنوعة، وعلى الرغم من ذلك فهناك العديد من السكنات التي يصعب العثور عليها وتعتبر نادرة، ومن أندر هذه السكنات:-

Sash seargent ويعتبر من أندر السكنات الموجودة داخل اللعبة، ويبلغ 1200 في بوكس، وتتميز هذه الشخصية بقبعة مميزة ووشاح.

سكن أنجولا البيضاء والذي يعتبر حقا من أند سكنات اللعبة حيث لم يظهر هذا السكن إلا في الموسم الأول من اللعبة، وفرصة أن تراه مرة أخري داخل اللعبة تكاد تكون معدومة.

سكن بنت الطيارة والذي يمكن الحصول عليه مقايل 1200 في بوكس عند وصولك إلى المرحلة العشرين من اللعبة.

سكن جوردن الطيار والذي لا يمكن أن تقوم بفتحه إلا عندما تتجاوز المستوي الخامس عشر من اللعبة.

سكن الفارس الأسود والذي لا يمكن الحصول عليه إلا بعد الوصول إلى المستوي السبعون من اللعبة.

كيف يمكنك الحصول على سكنات فورت نايت؟؟

حسنا إذا كنت تريد الحصول على سكنات فورت نايت فهناك العديد من المواقع التي تتيح لك الحصول على هذه السكنات.

حيث يمكنك الحصول عليها من خلال موقع فري فورت نايت سكين، أو يمكنك الحصول عليها من خلال ماريو فورتنايت، كما يمكنك الحصول عليها من خلال متجر 9bt الخاص بحسابات فورت نايت، فكما تري يمكن الحصول على سكنات فورت نايت بكل سهولة من أكثر من موقع.