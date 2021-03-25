كشف تفاصيل جديدة حول هواتف iPhone المستقبلية

من الواضح أن شركة ”أبل“ تمكنت من تقليل حجم المكونات الموجودة في نوتش هاتفها القادم iPhone 13، عن طريق نقل بعض العناصر مثل مستشعر Face ID والسماعة، إلى الجزء العلوي، وفقًا لتسريب جديد.

تؤكد صورة مسربة نشرها موقع MacRumors التقني، أخيرًا وصول هذه الدرجة الأصغر، حيث تُظهر صورة قدمتها شركة ”iRepair“، مصلح الهواتف الذكية في اليونان، ثلاث واقيات زجاجية مختلفة لمجموعة iPhone 13.

ظهرت بالفعل الصورة المسربة لشاشة الحماية الزجاجية التي تعمل باللمس خاصة بالهواتف على شبكة الانترنت، ما يؤكد شائعات سابقة لتقليل حجم النوتش. يبدو أن أبل قررت تغيير التصميم في الوقت الحالي.

من خلال الصورة المسربة، يؤكد عملاق كوبرتينو تضمينه مستشعرات TrueDepth بالجزء العلوي، بدلًا من وسط النوتش. يوفر هذا القرار مساحة لمستشعرات Face ID.

في الأشهر الأخيرة، ظهرت شائعات عديدة مفادها أن الهاتف المستقبلي من الأيفون، سيتميز بحجم شاشة أصغر من iPhone 12، لكن من ناحية أخرى سيحافظ الهاتف القادم على نفس سماكته.

يؤكد التسريب حجم شاشة الأجهزة الرائدة المستقبلية وهي: 5.4 بوصة لـ 13 Mini و6.1 بوصة لـ iPhone 13/13 Pro و6.7 بوصة لجهاز iPhone 13 Pro Max.

ووفقًا لجدولها المعتاد، ستعلن أبل عن iPhone 13 الجديد في نهاية سبتمبر 2021، وعلى عكس العام الماضي، لن يتخلف عملاق التقنية العالمي عن الركب، على الرغم من نقص الرقائق الذي يضرب الصناعة بأكملها.