”أوبو” تطلق رسمياً هاتف ”Oppo Reno5 Lite”

أطلقت شركة الهواتف الصينية ”أوبو“، اليوم الخميس، هاتف ”Oppo Reno5 Lite“ الذكي في الأسواق الأوكرانية.

ويحتوي هاتف ”Reno5 Lite“ على شاشة ”AMOLED“ قياس 6.43 بوصة بدقة ”FHD +“ وقارئ بصمات أصابع مدمج.

ويبلغ حجم الهاتف 160.1 × 73.2 × 7.8 ملم ويزن 172 غرامًا، ويحتوى على مقبس سماعة رأس قياس 3.5 ملم.

كما يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”Helio P95“ ثماني النواة تم تسجيله بسرعة تصل إلى 2.2 غيغاهيرتز، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة ”microSD“.

وبالنسبه للكاميرا، يحتوي الهاتف على إعداد رباعي الكاميرا بتصميم مربع، إذ تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل ومستشعر عمق أحادي اللون بدقة 2 ميغابيكسل، كما تأتي الكاميرا الأمامية الفائقة السرعة بدقة 8 ميغابيكسل.

ويأتي هاتف ”Oppo Reno5 Lite“ مزوداً بنظام تشغيل ”Android 11″، مع واجهة ”ColorOS 11.1″، وبطارية تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 30 واط.

وبالنسبه للسعر يبلغ سعر هاتف ”Oppo Reno5 Lite“ قيمة 358 دولارًا أمريكيًا، كما يتوفر الهاتف للشراء بلونين مميزين، وهما الأسود والأرجواني الرائع، بدءًا من 30 مارس/آذار الجاري.