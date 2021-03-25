جوجل تقدم مزايا وتحسينات جديدة في تطبيق ”Lens”

قدمت شركة غوغل العديد من المزايا والتحسينات، في الإصدار الجديد من تطبيق Lens في واجهة نظام التشغيل أندرويد.

وأصبح التطبيق الآن أكثر تكاملًا مع تطبيق ”غوغل فوتو“ (Google Photos) بعد التحديثات والمزايا الجديدة.

يأتي ذلك لجعل ميزات تطبيق ”Google Lens“ أكثر سهولة للتشغيل، من خلال الرموز المفيدة التي ستجدها في الجزء السفلي من تطبيق صور غوغل.

وبات بالإمكان الآن استخدام التطبيق لتحليل الصور ومعرفة الكثير من المعلومات عنها، خاصة الصور التي تقوم بحفظها في تطبيق صور غوغل.

وأصبح الآن تطبيق ”Lens“ مثل محرك البحث لاستخراج المعلومات ذات الصلة المخزنة في حسابك في تطبيق صور غوغل.

وتعمل الأداة الجديدة على تعزيز المعلومات التي يمكن الحصول عليها من عرض عنصر واحد في تطبيق ”Photos“ بعد الضغط على أيقونة تطبيق ”Google Lens“، والتمرير للأسفل وتوسيع نافذة المعلومات التي تظهر لك.

وتتضمن الواجهة المحسنة قسمًا جديدًا يُسمى ”البحث داخل هذه الصورة“ ”Search inside this photo“، سيظهر فقط على الشاشة إذا قامت خوارزميات غوغل بتحليل الصورة.

ويُعد التطبيق أداة رائعة يمكنك استخدامها في التعرف الضوئي على الأحرف (OCR)، عبر مجموعة متنوعة من أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وتعد الواجهة المحسّنة في نظام التشغيل أندرويد، خطوة أخرى في محاولة شركة غوغل لتوسيع مزايا التطبيق بعد جمعها بين ميزات الكاميرا والبحث.

التغيير والتبديل في التطبيق سيجعلانه أكثر أهمية، حيث يمكن للمستخدمين الآن معرفة أن التطبيق سيقوم بتحليل الصور مباشرة أثناء تصفحها في تطبيق (صور غوغل)، علما بأن هذه الميزات متوفرة في إصدار رقم 5.33 من التطبيق.