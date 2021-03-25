”شاومي” تكشف عن أول هاتف في العالم سيأتي بمستشعر سامسونغ الجديد

أصدرت شركة ”شاومي“ الصينية ملصقا ترويجيا رسميا، يوضح ميزة جوهرية متقدمة متضمنة بكاميرا الهاتف المرتقب Xiaomi Mi 11 Ultra، على حسابها الرسمي بموقع التواصل ويبو.

يُظهر الملصق أن هاتف Mi 11 Ultra المزمع إطلاقه في الـ29 من مارس مع هاتف Mi 11 Pro، سيكون أول هاتف ذكي يستخدم مستشعر ISOCELL GN2 CMOS من سامسونغ في العالم.

ومن حيث المواصفات، يقدم GN2 حجم بكسل يبلغ 1.4 ميكرومتر ودقة فعالة تبلغ 50 ميجابكسل، يعد المستشعر مقاس 1 / 1.12 بوصة، حاليا، الأكبر من نوعه أيضا، كما سيدعم GN2 التصوير بتقريب يصل إلى 120 مرة.

وتصف شاومي رسميا نظام التصوير في Mi 11 Ultra بعبارات قوية مثل: ”نقطة التحول“، وإعادة النظر في حدود الليل المظلم؛ ما يعني أن الجهاز الجديد سيكون له تأثير تصوير ليلي فائق ومميز.

وبحسب تسريبات سابقة، سيأتي Mi 11 Pro بعدسة بريسكوب بدقة 48 ميجابكسل تدعم التصوير بزوم بصري 5x، كما يمكن أن تتيح شاشته الصغيرة للمستخدمين التقاط صور سيلفي بالكاميرا الخلفية، ومن الواضح أن هذه الشاشة سيكون لها وظائف أخرى لم يُكشف عنها بعد.

وسيأتي كل من Xia Mi 11 Pro وMi 11 Ultra بمعالج كوالكوم (5nm Snapdragon 888 SoC) وسيستخدمان بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، إلا أنهما لن يدعما إمكانات الشحن ذاتها، كما يأتي كلا الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وذاكرة فلاش UFS 3.1.

في السياق ذاته، كانت شامي أطلقت هاتفها الرئيس في هذه السلسلة Xiaomi Mi 11 في ديسمبر 2020، وهو أول هاتف ذكي يأتي بمعالج مع Snapdragon 888.