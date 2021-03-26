تحميل واتساب الأزرق WhatsApp Plus Blue 2021 الأصدار الجديد

إن خطواط تحميل واتساب الأزرق سهلة و بسيطة و لكن قبل التعرف على هذه الخطواط علينا معرفة ما هو الواتساب الازرق ومميزاته، لذا فإن تحميل الواتساب الأزرق لا يتم عن طريق جوجل بلاى لعدم توافره عليه يتم تحميله من على صفحته الرئيسية و يتم مسح أى نسخة للواتساب قبل تحميل نسخة الواتساب الأزرق و بعد تحميلها يتم تثبيت النسخة الجديدة التى تم تحميلها و إدخال رقم الهاتف لحين وصول رسالة للتأكد من رقم الهاتف وهكذا يكون قد تم تحميل الواتساب الأزرق.

تحميل واتساب الأزرق WhatsApp Plus Blue 2021

الواتساب الأزرق من أهم و أحدث الإصدرات للواتساب الأصلى و يتسم بالعديد من المزايا و التقنيات الحديثة للتواصل الأجتماعى و هذا ما أدى إلى شهرة الإصدار فى جميع الدول العربية و أستخدام معظم الأشخاص لهذه النسخة بدلا من من الواتساب الأصلى لتميزها بالعديد من الخصائص الحديثة.

خصائص و مميزات الواتساب الأزرق