نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل واتساب الأزرق WhatsApp Plus Blue 2021 الأصدار الجديد في المقال التالي
إن خطواط تحميل واتساب الأزرق سهلة و بسيطة و لكن قبل التعرف على هذه الخطواط علينا معرفة ما هو الواتساب الازرق ومميزاته، لذا فإن تحميل الواتساب الأزرق لا يتم عن طريق جوجل بلاى لعدم توافره عليه يتم تحميله من على صفحته الرئيسية و يتم مسح أى نسخة للواتساب قبل تحميل نسخة الواتساب الأزرق و بعد تحميلها يتم تثبيت النسخة الجديدة التى تم تحميلها و إدخال رقم الهاتف لحين وصول رسالة للتأكد من رقم الهاتف وهكذا يكون قد تم تحميل الواتساب الأزرق.
تحميل واتساب الأزرق WhatsApp Plus Blue 2021
الواتساب الأزرق من أهم و أحدث الإصدرات للواتساب الأصلى و يتسم بالعديد من المزايا و التقنيات الحديثة للتواصل الأجتماعى و هذا ما أدى إلى شهرة الإصدار فى جميع الدول العربية و أستخدام معظم الأشخاص لهذه النسخة بدلا من من الواتساب الأصلى لتميزها بالعديد من الخصائص الحديثة.
خصائص و مميزات الواتساب الأزرق
- مميزات الواتساب الأزرق لا تختلف كثيرا عن مميزات و خصائص الواتساب الذهبى فمن مميزاته:
- يتميز الواتساب الأزرق توفير كلا من الخصوصية و الأمان لراحة و إطمئنان مستخدميه.
- ومن مميزاته إيضا إمكانية إخفاء آخر ظهور.
- و يتميز الواتساب الأزق أنه من الممكن إخفاء مشاهدة الحالات و أخفاء أن يشاهد الآخرين حالاتى.
- يتمتع إيضا مسخدمى الواتساب الأزرق بإمكانية تحميل الثيمات الخاصة بهم على نسخة الواتساب الأزرق خاصتهم و يمكنهم وضعها على خلفية المحادثات.
- و على الرغم من وجود كل هذه المميزات و الخصائص فى نسخة الوتساب الأزرق إلا أنه مساحته صغيرة جدا بالنسبة للمميزاته.
- يمكن حذف الرسائل التى تم بعثها عن طريق الدردشة و من الممكن ايضا رؤية الرسئل التى تم حذفها من قبل الأشخاص الآخرين.
- يمكن تشفير الرسائل و المكالمات.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحميل واتساب الأزرق WhatsApp Plus Blue 2021 الأصدار الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.