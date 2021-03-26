نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت fortnite لايت رابط مباشر خفيف وسريع لجميع الأجهزة مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت لايت ، من أهم الألعاب الأكثر شهرة علي مواقع التواصل الأجتماعي وكذلك بعض من منصات البلايستشن وأجهزة الكمبيوتر ، فمن المعروف أن لعبة فورت نايت هي أحد الألعاب التي قامت بتصنيعها شركة Epic GAMES أحد أشهر الشركات العالمية والخاصة بتطوير الألعاب، لذلك تعتبر فورت نايت من أكثر الألعاب لغنية عن التعريف والتي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وخلال فترة زمنية قصيرة كانت علي عكس التوقعات.

حتي أصبحت لعبة فورت نايت متوفرة بجميع الإصدارات والتحديثات لجميع الأجهزة والتي من بينها الإيباد والأيفون وأجهزة الأندرويد، ومتاح إمكانية اللعب بدون أي إختلاف عن أي جهاز من ناحية الجرافيك والأصوات ، وجميع الأشخاص متاحة في كل الأجهزة بما في ذلك القتال وأسلوب وطريقة اللعب ، لذلك سوف نوضح طريقة تحميل لعبة فورت نايت.

مميزات لعبة فورت نايت

من أكثر الألعاب المميزة لعبة fortnite Battle Royale لجميع الأجهزة، فجميع مميزاتها متاحة بدون أي إختلاف سواء في الحركة أو الإصدارات أو الجرافيك والأسلحة أو الصوت، فمن أبرز المميزات الخاصة التي تميزت بها اللعبة ما يلي:

في الغالب ما تتكون لعبة فورت نايت في أجهزة الأندرويد من أربع شخصيات ، لكل شخصية منهما دور أساسي في اكتشاف الأماكن والموارد ومجموعة كبيرة من المهارات القتالية لكل شخصية موجودة داخل اللعبة.

وضعت الشركة طريقة للتواصل بين الأشخاص ونظام كامل من الدردشة يسمح بحديث جميع اللاعبين والتواصل فيما بينهم خلال فترات اللعبة.

تحتوي اللعبة علي مجموعة كبيرة من اللاعبين سواء علي النمط الجماعي أو النمط الفردي وسط مجموعة ضخمة من الأسلحة التي تعمل علي تهيئة المشاهد وكأنها مشاهد حقيقية الحدوث.

تساعد اللعبة علي رفع القدة الحركية وردة الفعل السريعة في حالة التعامل بالنمط الجماعي الذي يبعث علي روح التعاون والتواصل ، فقد تم تزويد لعبة فورت نايت بغرف للدردشة تتيح إمكانية التواصل مع باقي أفراد اللعبة مع إمكانية التواصل الصوتي بين اللاعبين والذي يصل في بعض الأوقات إلي أكثر من أربعون شخص .

طريقة شرح لعبة Fortnite فتح وتطوير الكلاسات للايفون

1- The Skill Tree : هي عبارة عن شجرة مهارية ، من أكثر الأماكن التي تتطلب وجودها فتح الكلاسات الباقية في اللعبة وتحتاج إلي وجود عدد من النقاط المهارية، والذي تمكن اللاعب من رفع مستوي اللعبة ووجود مهمات جديدة.

2- Unlocking Classes : فتح الكلاسات Constructor هو أول كلاس تحصل عليه يساعدك بعد الدخول إلي شجرة المهارات ، والتي يحتاج دخوله إلي فتح الكلاسات التالية.

3- Upgrading Heroes : تمن أهم المستويت التي تعمل علي التطوير ورفع مستوي اللعب ، ويفتح مهارات جديدة للبطل وتغيير الشكل إلي أفضل شكل واختيار أقوي الأسلحة.