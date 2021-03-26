نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات بابجي مجانا ملايين الشدات بدون فيزا او اشتراك الطريقة الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات بابجي مجانا ، PUBG Unknown Currency ولها مسمي آخر أطلقه عليها عشاقي اللعب الإلكتروني ” شدات ببجي” وهي عملة خاصة لنفس اللعب افتراضيه، يتم استخدام هذه اللعبة أثناء اللعب للمساعدة في شراء بعض من المعدات أو العناصر الهامة داخل اللعبة مثل الأزياء والأسلحة وتغيير الصوت وغيرها ، كما يمكن للاعبين استعمال الشدات في تفعيل ما يطلق عليه اسم الرويال باس فهو من أهم المميزات التي تميز لاعب عن لاعب آخر ، ويتيح إمكانية تزويد عدد من الجوائز في حالة التقدم بالمستوي داخل اللعبة، مما يتسبب في تفاوت فرص التفوق في المستوي بين اللاعبين عن بعضهم، مما يساعد في تعزيز فرص الفوز في المعارك التي يتم خوضها داخل اللعبة.

أفضل طرق للحصول علي شدات بابجي

من أكثر الطرق السهلة والبسيطة وكذلك المضمونة فلا يوجد بها أي خطأ أو أقل درجة من الاحتيال، فهي درجة مجربة ومضمونة ، لذلك سوف نضع في هذه المقالة بعض من الطرق المضمونة والبسيط التي يمكن من خلالها شحن شدات بابجي بكل سهولة.

بطاقات بابجي

من أوائل البطاقات الآمنة والأسهل لطريقة شحن شدات بابجي، من خلال شراء البطاقات الخاصة بالشحن وشحنها علي الحساب الخاص للاعب من داخل اللعبة، ويمكن شراءها بكل سهولة من خلال المواقع الإلكترونية الموجودة علي الإنترنت.

طريقة شحن بطاقة ببجي:

1- قم بشراء البطاقة من أي مكان مناسب لك.

2- عند شراء البطاقة يتم تفعيل رمز الاستعمال وإرساله علي البريد الإلكتروني.

3- بعد التفعيل ، قم بالحصول علي الكود الخاص ببطاقتك والدخول علي موقع بابجي.

4- قم بكتابة الاسم الخاص بك والاي دي الذي ترغب في شحن الشدات له، ثم قم بالدخول علي الكود الخاص باللعبة علي البريد الإلكتروني، وأدخل الحروف والأرقام الموجودة في الصورة واضغط علي كملة Redeem

2- بطاقات آيتونز