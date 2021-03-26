طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 شحن يصل الى 1800 شدة يوميا

تعرف على افضل طريقة شحن شدات ببجي مجانا، حيث تحتوي جميع الألعاب متعددة اللاعبين تقريبًا على عملية شراء داخل التطبيق بما في ذلك لعبة ببجي. بدلاً من القرصنة، إليك طريقة حول كيفية الحصول على UC مجانًا لتجعلك تبدو أكثر غنى، مثل الألعاب الأخرى، تحتوي ببجي موبيل أيضًا على نظام عملة رقمية تسمى Unknown Cash أو يُعرف أيضًا باسم Cash.

شحن شدات ببجي مجانا

الآن، بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في إنفاق أي أموال لشحن شدات ببجي، هناك طرق للحصول على أموال PUBG Mobile مجانًا! الـ UC هو نظام عملة رقمية موجود في لعبة ببجي لشراء عدد من العناصر مثل أفضل جلود الأسلحة والملابس الحصرية وغيرها، والآن من أجل الحصول على UC PUBG Mobile، تحتاج بالطبع إلى استبدالها بأموال حقيقية أو الحصول عليها مجانًا باتباع الخطوات الاتية.

طريقة شحن الـ UC

من الأفضل اتباع الطريقة الكاملة أدناه! كيفيه الحصول على شحن شدات ببجي مجانا

الخطوة الاولى: في المرة الأولى، يجب عليك بالتأكيد تنزيل تطبيق Kubik News المتاح على متصفح جوجل كروم.

الخطوة الثانية: بعد ذلك، ما عليك سوى فتح والذهاب إلى العرض الأولي لتطبيق Kubic News. هنا سيتم تقديمك مع مجموعة متنوعة من الأخبار مثل اللاعبين الآخرين في تطبيقات تجميع الأخبار. لبدء الحصول على رصيد مجاني، انقر فوق القسم ( الخاص بي) .

. الخطوة الثالثة: في هذه الصفحة، تحتاج فقط إلى تسجيل الدخول إلى أحد الحسابات، Google أو Facebook للحصول على أقصى رصيد بقيمة 100،000.

الخطوة الرابعة: بعد تسجيل الدخول، ما عليك سوى النقر على أيقونة حقيبة النقود للحصول على مكافأة في شكل رصيد ائتماني مجاني. هنا يختلف المبلغ أيضًا بحد أقصى 100000.

تابع خطوات شحن الشدات

الخطوة الخامسة: للحصول على نبضات ونقاط إضافية، يمكنك إكمال مهام مختلفة للحصول على عدد معين من النقاط التي يمكن أيضا استبدالها مقابل نبضات. تحقق من زر مكافأة المهمة لإكمال المهام اليومية التي يمكنك أكمالها.

الخطوة السادسة والأخيرة: لاستخدام رصيد، ما عليك سوى الانتقال إلى قائمة Kstore. أدخل رقم الهاتف المراد شحنه والقيمة الاسمية للتبادل من 25000 روبية إندونيسية و 50000 روبية إندونيسية و 100000 روبية إندونيسية. انتظر عملية إدخال الرصيد على رقمك، وبعدها ستنتهى أخيرا من الشحن.

الطريقة مجربة وتم الشحن بها إذا كانت الطريقة نجحت معك شاركنا في التعليقات.

شحن شدات عن طريق الرصيد

للحصول عليها، يمكنك أيضًا استخدام رصيد الهاتف للحصول على شدات.