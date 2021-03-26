نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي.. كيف تحمل لعبة PUBG: New State الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ببجي الإصدار الأخير من اللعبة الشهيرة تصدر اهتمام محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، فاللعبة تمتلك ملايين اللاعبين حول العالم، ومنذ تاريخ بداية ظهور اللعبة وهي تنتشر بصورة كبيرة بين الشباب بصورة خاصة، ومع كل إصدار تحدث نفس الإثارة والتشويق، نتيجة ما تمتلكه لعبة PUBG من مقومات نجاح، لعل أبرزها الإثارة المستمرة مع كل مرحلة سواء نجح الشخص أن يبقى على قيد الحياة داخل اللعبة أو فشل في ذلك، ويتم المنافسة حالياً داخل اللعبة بين الأفراد أو عبر تكوين فرق بين اللاعبين.

إصدار لعبة ببجي الجديد PUBG: New State

أعلنت الشركة المنتجة والمطورة للعبة عن إصدار جديد من لعبة بابجي الشهيرة، وقد أعلنت الشركة أن الإصدار الجديد يأتي تحت اسم PUBG: New State، وتدور أحداث هذه النسخة من لعبة ببجي في المستقبل خلال عام 2051، والنسخة المعلن عنها متاحة الآن بصورة مجانية فترة تجريبية، وهذه النسخة تدعم فقط أجهزة الأندرويد حتى الآن، على أن تقوم الشركة بإصدار نسخة آخرى خلال الأيام القليلة المقبلة تدعم العمل على أجهزة وهواتف آيفون Iphone من قبل شركة آبل.

فكرة الإصدار الجديد من لعبة ببجي موبايل تدور بعد مرور فترة من الزمن على نهاية القصة الأصلية للعبة PUBG، خلال تلك الفترة تنتشر الفوضى والغوغائية في جميع أنحاء العالم، وتنتقل الحروب في اللعبة إلى مرحلة جديدة لا تعتمد فيها على حروب الأفراد ولكن تصبح حروب بين قبائل وفصائل، حيث تتركز المنافسة بين 100 فصيلة يدخل جميعهم في معارك فيما بينهم والهدف أن يتبقى فصيل أو فريق واحد على قيد الحياة، كما تستمر وسائل الدفاع والحماية في الإصدار الجديد، ويسعى كل فصيل إلى الحصول على الكثير منها لتقوية نفسه خلال تلك المنافسة.

تحميل ببجي التحديث الأخير

يمكن لك الآن البحث عبر متجر تطبيقات جوجل بلاي Google Play عن النسخة الأخيرة من لعبة ببجي الشهيرة، فقط ضع في محرك بحث المتجر PUBG: New State بعدها اضغط على زر البحث، أما بالنسبة لإصدارات هواتف آيفون والحواسب المنزلية فهي غير متاحة حتى الآن عبر موقع الشركة المطورة.

طريقة تحميل لعبة بابجي نيو ستيت على الكمبيوتر

يرغب الكثير من الأشخاص في تحميل لعبة بابجي الجديدة PUBG: New State على الكمبيوتر والحواسب المنزلية، نتيجة ما توفره تلك الأجهزة من إمكانيات وتحكم في اللاعبين أعلى بصورة كبيرة مقارنة مع أي هاتف ذكي متواجد في الأسواق حالياً، ويمكن لك القيام بهذا الآمر عبر استخدام برنامج المحاكي لتشغيل ملف الأندرويد الخاص باللعبة.

توجد العديد من برامج المحاكاة الخاصة بتشغيل تطبيقات الأندرويد على الحاسب الآلي المنزلي، ومن أشهر البرامج المعروفة المحاكي Nox والذي يوفر للمستخدم تجربة ممتعة، يستطيع من خلالها تشغيل كافة تطبيقات وألعاب الهواتف الذكية الخاصة بالأندرويد على الأجهزة العاملة بنظام الويندوز من مايكروسوفت، والآن يمكن لك تجربة وتحميل لعبة ببجي الجديدة PUBG: New State.

مليار تحميل للعبة بابجي موبايل

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن تقرير صادر من قبل شركة Tencent الصينية المالكة والمطورة للعبة ببجي موبايل أن اللعبة منذ تاريخ صدورها خلال عام 2017 وحتى الآن حققت ما يزيد عن مليار تحميل خارج دولة الصين، وهذا النجاح الكبير للعبة ساهم في ارتفاع أرباح الشركة بنسبة تقارب 30% خلال الربع الأخير من العام الماضي.