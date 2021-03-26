طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجانا بدون فيزا على جميع الأجهزة

طريقة تحميل لعبة فورت نايت، لعبة فورت نايت من الألعاب التي تم تصنيفها كأفضل الألعاب الإلكترونية القتالية في الفترة الأخيرة، هذه اللعبة بشكل عام تعتمد على فكرة البقاء على قيد الحياة والحرب حتى انتهاء الوقت المحدد للعبة، لعبة فورت نايت كان يتم تحميلها قديماً بالطريقة العادية باستخدام جوجل بلاي وأبل أيضاً، ولكن الآن عملية تحميل اللعبة تتم من خلال طرق أخرى سنعرضها لكم في هذا المقال.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجاناً

لعبة فورت نايت تعتبر من الألعاب الغير مكلفة والتي يمكن تحميلها بسهولة وباتباع الطرق العادية في التحميل، مثل قيام مستخدمين هواتف الأندرويد بفتح متجر جوجل بلاي، أو فتح متجر أبل ستور من قبل مستخدمين هواتف أيفون أيضاً، ولكن بسبب الرسوم التي قامت شركة فورت نايت بفرضها على شركة جوجل وشركة أبل، قامت الشركتين بمسح اللعبة بشكل نهائي من هذه المتاجر.

بعد اعتراض عدد كبير من المستخدمين على المعاناة التي تواجههم أثناء عملية تحميل اللعبة، قامت الشركة المالكة للعبة بإطلاق قرار إمكانية تحميل اللعبة بشكل مجاني من متجر الألعاب الإلكترونية إيبيك جيمز وبشكل مباشر أيضاً على الجهاز المستخدم، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب إنشاء حساب إلكتروني أولاً على موقع الألعاب.

طريقة تحميل فورت نايت على اللاب توب