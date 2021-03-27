طريقة تحميل لعبة Fortnite على الأيفون والأندرويد بدون فيزا

طريقة تحميل لعبة Fortnite من المعروف أن أي لعبة أو تطبيق يمكن تحميله من خلال فتح متجر جوجل بلاي أو متجر أبل، ومنذ إصدار لعبة فورت نايت وهذه اللعبة يتم تحميلها بالطريقة العادية المباشرة واستمر الوضع هكذا حتى شهر أغسطس الماضي، حيث قامت شركة جوجل وشركة أبل بحذف اللعبة من متاجرهم الأساسية وبالتالي أصبح من الصعب أن يتم تحميل اللعبة على الجهاز بشكل مباشر.

طريقة تحميل فورت نايت على الأندرويد

من الممكن أن يتم تحميل لعبة فورت نايت على الهواتف الأندرويد من خلال إتباع الخطوات التالية:

قوم المستخدم بالبحث عن تطبيق uptodown حيث أن عملية تحميل اللعبة على الهواتف الأندرويد تتم من خلال ذلك التطبيق. لكي تبدأ عملية التحميل يقوم اللاعب بالضغط على خاصية التحميل باللون الأخضر الموجودة في أعلى يمين الموقع. بعد أن تنتهي خطوات التحميل على الجهاز يقوم اللاعب بتشغيل ملف التحميل الخاص باللعبة. من خلال ملف التحميل يقوم اللاعب بعملية تنصيب اللعبة على الجهاز بشكل مباشر. يقوم اللاعب بفتح قائمة التطبيقات المحملة وفتح لعبة فورت نايت والبدء في استخدامها.

كيفية تحميل فورت نايت من متجر التطبيقات

تم حذف: من الممكن أن يتم تحميل لعبة فورت نايت من خلال طريقة التحميل العادية عبر متجر جوجل بلاي ومتجر أبل، حيث يقوم المستخدم بالبحث عن لعبة فورت نايت عبر المتجر الرئيسي الموجود في هذه اللعبة، والبدء في خطوات تحميل هذه اللعبة على الجهاز المستخدم، ومن الجدير بالذكر أن هذه الطريقة لا يمكن استخدامها مع أكثر الأجهزة في الوقت الحالي.