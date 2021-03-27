طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite نسخة 2021 في ثواني بسهولة وشرح بسيط للعبة

طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite نسخة 2021 ، اليوم سنتحدث عن اللعبة التي تتنافس مع لعبة ببجي المشهورة والكورية أيضًا، وهي لعبة فورت نايت، وسوف نقدم لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت إصدار 2021، حيث تلعب اللعبة على الكمبيوتر والتي يصل حجمها إلى 35 جيجا بايت وهي كبيرة الحجم تتطلب مساحة كافية وسريعة.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite نسخة 2021

لمعرفة طريقة تنزيل فورت نايت أولاً يتم البحث عن اللعبة على Google وسيظهر الموقع الرسمي لفورت نايت epic games.

أولاً يتم البحث عن اللعبة على Google وسيظهر الموقع الرسمي لفورت نايت epic games. في الجزء العلوي من الموقع، حيث ستلاحظ كلمة تنزيل اضغط عليها واختر أيقونة الكمبيوتر.

بعد ذلك سيطلب منك التسجيل في الموقع عن طريق إدخال اسمك والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد التسجيل سيتم إرسال رابط تأكيد التسجيل إلى صندوق الوارد الخاص بك، انقر فوقه لتفعيل الحساب.

ثم ستختار نظام Windows، وسيبدأ تنزيل البرنامج، وسيتم تنزيله وعبره سيتم تحميل لعبة فورت نايت.

بعد تنزيل البرنامج قم بتثبيته وسيقوم بإجراء التحديثات، وعند الانتهاء قم بحفظ البريد واضغط على التنزيل، ثم قم بتنزيل اللعبة في مجلد به مساحة كافية تزيد عن 37 جيجا بايت.

واضغط على تثبيت حتى يكتمل التنزيل، قد يستغرق الأمر يومًا، وذلك حسب سرعة اتصالك بالإنترنت.

تعرف على طريقة لعب لعبة Fortnite

بعد دخول اللعبة سيطلب منك الإذن انقر فوق تأكيد واختر الوضع الذي تريد اللعب به.

تخطي مقدمة السهم أسفل الشاشة، ثم اختر كلمة play لبدء اللعبة.

تشغيل اللعبة بدون تأخير يعتمد على سرعة الجهاز ويمكنك تقليل رسومات اللعبة من الإعدادات.

تتكون واجهة اللعبة من خريطة في أقصى يمين الشاشة، يمكنك من خلالها التعرف على المنطقة.

اللعبة بدأت يجب عليك التنزيل بالنقر فوق مسطرة لوحة المفاتيح في المنطقة المطلوبة، اعتمادًا على طريقة عرض الخريطة.

من خلال السلاح البدائي يمكنك تحطيم كل شيء داخل اللعبة أو جمع الموارد أو استخدامها في الدفاع عن النفس، إذا لم يكن لديك أي شخص آخر.

باستخدامه يمكنك تدمير عدوك من مسافة بعيدة جدًا.

إنه يقوم بتدمير ساحق ويعتبر أقوى سلاح من الماضي.

الأسلحة من 5 أنواع تتراوح من الضعيف إلى القوي.

أنواع الأسلحة في لعبة فورت نايت

الرصاصي: أسلحة ذات ضرر أقل تحتوي على نجمة فقط، لا ينصح باستخدامها داخل اللعبة أو لأخذها.

أسلحة ذات ضرر أقل تحتوي على نجمة فقط، لا ينصح باستخدامها داخل اللعبة أو لأخذها. السلاح الأخضر: نجمان أقوى من أسلحة الرصاص.

نجمان أقوى من أسلحة الرصاص. السلاح الأزرق: هذه هي الفئة الأولى من الأسلحة القوية.

هذه هي الفئة الأولى من الأسلحة القوية. أقوى فئتين من الأسلحة هما الأرجواني والموف، وهما مدمران قويان.

وهكذا قد وضحنا لكم في هذا المقال المبسط تنزيل لعبة “Fortnite” نسخة 2021 وشرح بسيط للعبة، وتعرفنا على كيفية لعب لعبة فورت نايت، بالإضافة إلى معرفة جمع أسلحة اللعبة، ونتمنى أن نكون قد أجبنا على جميع أسئلتكم.