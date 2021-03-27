سعر ومواصفات جوال انفنكس هوت ١٠ بلاي infinix hot 10 play الجديد 2021

سعر ومواصفات جوال انفنكس هوت ١٠ بلاي infinix hot 10 play ؛ من الهواتف الجديدة التي أصبح لها صدى كبير على الساحة، منذ وقت الإعلان عن توفره في الأسواق في الأيام القليلة القادمة، حيث تم توفر فيه كل ما يبحث عنه المستخدمين سواء في الإمكانيات القوية، والمواصفات الرائعة، وجودة عالية في الكاميرات، وأناقة بالتصميم والألوان، ولهذا يبحث المستخدمين لمعرفة ما هي مواصفات هاتف infinix hot 10 play انفنكس هوت ١٠ بلاي، وما هو السعر المتوقع له، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

جوال انفنكس هوت ١٠ بلاي

ابعاد الهاتف: 171.82×77.96×8.90 ملم.

الالوان المتوفرة لهاتف: الأزرق، الأسود، البنفسجي.

يحتوي الهاتف على شريحتين اتصال نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع.

جميع أجزاء الهاتف مصنوع من البلاستيك (الظهر والإطار).

مواصفات الشاشة شكل النيش على هيئة Water Drop، نوعها IPS LCD، مساحتها 6.82 إنش، بجودة HD+ بدقة 720×1640بكسل لكل إنش، وتدعم أبعاد العرض بنسبة 20.5:9 لعرض المحتوى بشكل أكبر على الشاشة، وتحتل الشاشة بنسبة 90.66% من الواجهة الأمامية للهاتف.

الهاتف يأتي بذاكرة صلبة سعة 64 جيجا بايت، نوع eMMC 5.1، وذاكرة عشوائية بسعة 7 جيجا بايت، مع إمكانية استخدام كارت ميموري حتى 512 جيجا بايت.

الهاتف يأتي بمعالج ميديا تيك، نوعه Helio G35، بتكنولوجيا 12 نانو.

معالج رسوم PowerVR GE 8320.

يحتوي على أحدث إصدار البلوتوث، يدعم كل أنظمة الملاحة مثل A-GPS.

يأتي الهاتف بكل وسائل الأمان والحماية مثل مستشعر البصمة، في ظهر الهاتف، خاصية Face Unlock، لفتح الهاتف بالوجه.

كما يحتوي الهاتف أيضًا على مستشعرات أخرى مثل التسارع، القرب، البوصلة، سوفت وير، الجيروسكوب.

يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 ملم للسماعات، وأخرى USB، نوع Micro USB، يدعم خاصية OTG.

تأتي البطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن بقوة 10 واط.

نظام التشغيل نظام اندرويد 10 واجهة المستخدم الخاص بشركة انفنكس XOS 7.

مواصفات كاميرات هاتف infinix hot 10 play انفنكس هوت ١٠ بلاي

الكاميرا الخلفية الأساسية الأولى: بدقة 13 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية الثانية: AI ذكاء اصطناعي + فلاش رباعي ليد.

تصوير الفيديو في الكاميرا الخلفية: بجودة FHD، بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، بالإضافة إلى أنها تدعم التصوير بجودة HD، بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.

الكاميرا الأمامية (سيلفي): بدقة 8 ميجا بكسل + فلاش أمامي ليد.

تصوير الفيديو في الكاميرا الأمامية: بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، بالإضافة إلى أن الكاميرا تدعم التصوير بجودة HD، بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية الواحدة.

سعر هاتف infinix hot 10 play انفنكس هوت ١٠ بلاي

لم يتم الإعلان إلى الآن عن السعر النهائي للهاتف إلى الآن ولكن السعر المتوقع هو 1900 جنيه مصري. النسخة 64 جيجا بايت + 4 رام.