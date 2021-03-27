جرب تحميل واتساب الذهبي الآن Whatsapp Gold واستمتع بخصوصية أكبر ومميزات أكثر

جرب تحميل واتساب الذهبي الآن واستمتع بخصوصية أكبر ومميزات أكثر عبر آخر تحديث لإصدار 2021 الذي يمكنك من الاستمتاع بالعديد من المزايا، ويعتبر تطبيق واتساب الذهبي من أكثر التطبيقات المنتشرة في العالم العربي والتي لاقت نجاحاً كبيراً بسبب مميزاته المتعددة نتعرف سوياً على طرق تحميل واتساب الذهبي من خلال المقال.

جرب تحميل واتساب الذهبي الآن Whatsapp Gold

تطبيق واتساب الذهبي أو واتساب جولد هو تطبيق للمحادثات المجانية وهو يعتبر امتداد مطور لتطبيق الواتساب الرسمي الذي تمتلكه شركة فيسبوك إلا أنه تم تعديله ببعض المميزات وتم إطلاقه عبر متجر جوجل ولاقى إقبالاً كبيراً من المستخدمين ويتم تحمل الواتساب الذهبي لمستخدمين الأندرويد من جوجل بلاي بعد البحث عنه واختيار التحديث الموجود في الخيار الأول ثم تثبيته وإدخال رقم الهاتف لتفعيل التطبيق، ولمستخدمي آيقون يمكن تحميل التطبيق من خلال متجر آبل وتثبيته والتمتع بكافة مميزات واتساب جولد.

مميزات واتساب الذهبي

التطبيق لا يقتصر على المحادثات الكتابية فقط مثل التطبيق الرسمي للواتساب ولكنه يدعم خدمة المكالمات الصوتية والفيديو بجودة عالية أيضاً إلى جانب المميزات التي تمكن من إرسال واستقبال الصور والفيديوهات بجودة عالية دون أن تضطر لتقليل الجودة لسرعة الإرسال، كما يقدم واتساب الذهبي خصوصية أكبر للمستخدم من خلال:

إمكانية إخفاء كلمة متصل في حال وجودك وعدم الرغبة في التحدث مع أحد.

إمكانية إخفاء جاري الكتابة أو آخر ظهور على الواتساب.

إمكانية حفظ الرسائل حتى بعد مسحها حتى لا تفقد بعض الرسائل الهامة.

تحميل الحالات الفيديو التي تريدها من أصدقائك مباشرة.

وغيرها من المميزات التي يقدمها واتساب الذهبي عند تحميله وتثبيته من خلال جوجل ستور، وجدير بالذكر أنه يجب عند تحميل واتساب الذهبي من أي روابط قد تكون وهمية وتضر بجهازك.