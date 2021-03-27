نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس الرياضية الجديد 2021 Alkass sports المفتوحة على النايل سات وعرب سات في المقال التالي
تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة 2021، من الترددات ذات البحث المرتفع على مؤشر البحث العالمي “غوغل”، فهي الملاذ المجاني لعشاق ومحبي رياضة كرة القدم، مثل قناة السعودية الرياضية، حيث تقوم القناة بنقل العديد من المباريات الهامة بمختلف البطولات العالمية، كما تتابع أهم أخبار الرياضة المحلية والعالمية وتنقلها لحظة بلحظة، لتشبع رغبة محبي الرياضة حول العالم بمعرفة كل جديد، لذلك نعرض عليكم متابعينا الكرام التردد الجديد للقناة لعام 2021، بعد التحديثات التي أجرتها إدارة قنوات الكأس الرياضية، لضمان بث إشارتها بدون تقطيع أو تشويش.
التردد الجديد لقناة الكأس على النايل سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معادل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد الكأس على العرب سات 2021
|التردد
|12245
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معادل تصحيح الخطأ
|3/4
مباريات اليوم على قناة الكأس الرياضية
تنقل قناة الكأس الرياضية 1 HD، مباراة الترجي الرياضي ضد الاتحاد المنستيري، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري التونسي، وذلك اليوم السبت الموافق 27/3/2021، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.
نبذه عن قنوات الكأس الرياضية
انطلقت قناة واحدة في عام 2006 تحت اسم قناة الدوري الكأس، ثم تحولت بعد ذلك لثمانية قنوات رياضية مفتوحة، تبث برامجها بتقنية HD على مدار الأربع والعشرين ساعة بدون اشتراك، فهي تنافس أشهر وأهم القنوات العربية الرياضية، وتهتم القناة بتغطية البطولات الآسيوية والخليجية لرياضة كرة القدم، التي تستحوذ على قلوب الملايين في الوطن العربي والعالم، وحصلت على حقوق بث عدد من البطولات التي يتابعها الجمهور بالخليج العربي، وخلال السطور التالية نوضح لكم أهم ما تنقله القناة من بطولات عالمية ومحلية.
أهم البطولات التي تنقلها قنوات الكأس الرياضية
- دوري أبطال آسيا.
- كأس أمم آسيا.
- كأس الاتحاد الآسيوي.
- الدوري القطري.
- كأس أمير قطر.
- الدوري التونسي.
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