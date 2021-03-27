تردد قناة الكأس الرياضية الجديد 2021 Alkass sports المفتوحة على النايل سات وعرب سات

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مباريات اليوم على قناة الكأس الرياضية

تنقل قناة الكأس الرياضية 1 HD، مباراة الترجي الرياضي ضد الاتحاد المنستيري، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري التونسي، وذلك اليوم السبت الموافق 27/3/2021، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

نبذه عن قنوات الكأس الرياضية

انطلقت قناة واحدة في عام 2006 تحت اسم قناة الدوري الكأس، ثم تحولت بعد ذلك لثمانية قنوات رياضية مفتوحة، تبث برامجها بتقنية HD على مدار الأربع والعشرين ساعة بدون اشتراك، فهي تنافس أشهر وأهم القنوات العربية الرياضية، وتهتم القناة بتغطية البطولات الآسيوية والخليجية لرياضة كرة القدم، التي تستحوذ على قلوب الملايين في الوطن العربي والعالم، وحصلت على حقوق بث عدد من البطولات التي يتابعها الجمهور بالخليج العربي، وخلال السطور التالية نوضح لكم أهم ما تنقله القناة من بطولات عالمية ومحلية.

أهم البطولات التي تنقلها قنوات الكأس الرياضية